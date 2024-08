In deze snoezige publiekslieveling kun je al vanaf minder dan 300 euro rijden

Nieuws

Al sinds zijn introductie in 1981 is de Fiat Panda een publiekslieveling met zijn onderscheidende ontwerp. Via de private lease vergelijker van Auto Review kun je nu al voor minder dan 300 euro per maand rondrijden in de guitige Italiaan.

Met private lease heb je elke maand een vast bedrag aan kosten, waarbij zaken zoals onderhoud, reparaties en verzekering al zijn inbegrepen. Hierdoor kom je niet voor onverwachte uitgaven te staan. Je geniet van het rijden in een nieuwe auto zonder dat je de hoge aanschafprijs hoeft te betalen. Bovendien heb je de flexibiliteit om na de leaseperiode eenvoudig over te stappen naar een andere auto. Afschrijving is iets waar je je geen zorgen over hoeft te maken. Dit maakt private lease een zorgeloze en voordelige manier om auto te rijden.

De Fiat Panda is voordelig te rijden via de private lease vergelijker van Auto Review. Al vanaf 299 euro euro maand kun je over deze stijlvolle en jolige hatchback beschikken. Wat zijn de verdere voordelen van de Panda, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij laten het je hier weten, dan kun jij bepalen of de auto iets voor jou is. De Fiat Panda private lease je via Auto Review.

Fiat Panda in een notendop

Specificaties

Uitvoering 1.0 Hybrid Vermogen (pk) 70 Koppel (Nm) 102 Aandrijflijn Benzine (mild-hybride) Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 0-100 sprint (seconden) 14,5 Bagageruimte (liter) 225 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 119

Pluspunten

+ Blijvend leuk en tijdloos ontwerp

+ Opvallend ruim door vorm

+ Ideaal voor de stad door compacte buitenmaten

Minpunten

- Relatief traag

- Niet het zuinigste model

- Relatief oud model

Fiat Panda Urban

De Fiat Panda in kwestie is het uitlopende model, waarvan de instapper ‘Urban’ heet. Hiermee heb je in de auto alles wat je nodig hebt, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

15 inch stalen velgen

Parkeersensoren achter

Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Elektrische verstelbare en verwarmde spiegels

Rosso Passione unilak

ISOFIX 3-punts bevestiging

Elektrische bedienbare ramen voor

Start/stop-systeem

Fiat Panda private lease

De Fiat Panda is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Fiat Panda private lease prijzen.

Als je goedkoop een leuke en onderscheidende auto wilt private leasen, is de Fiat Panda een uitstekende optie. Heb je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je nog 248 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.