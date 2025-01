Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 5 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Fiat leuk nieuws heeft en Alfa Romeo de pret bederft. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Waarschijnlijk komt de leukste Panda ooit terug

Wij zijn dol op de Fiat Panda. Of het nu de Panda 100 HP is, de Panda Cross, de gelimiteerde Panda Alessi of de instapper van de tweede generatie met zijn vertederende grijze kunststof bumpers en wieldeksels. En deze week leren we dat Fiat serieuze plannen heeft om een van de leukste versies van de Panda terug te brengen.

+ Top – Toch wel een goedkope Tesla (en snel ook)

Het verhaal van de betaalbare Tesla is uitgegroeid tot een ware soap die GTST doet verbleken. De basis voor alle speculaties werd gelegd in 2020, toen Elon Musk voor het eerst beloofde dat er een betaalbare Tesla in de planning zat. Die toezegging werd deze week nieuw leven ingeblazen tijdens de presentatie van de jaarcijfers: de betaalbare Tesla gaat er nu toch écht komen, en snel ook.

+ Top – BMW iX krijgt er zomaar 40 procent range bij

Aan de voorkant herken je de vernieuwde BMW iX aan de gewijzigde nierengrille met diagonale lijnen die er op het eerste gezicht nog uitzien als traditionele spijlen. Belangrijker dan die vrij subtiele uiterlijke aanpassingen, zijn de technische wijzigingen. Verbeterde aandrijfelektronica en de nodige finetuning aan de wielophanging en banden zorgen voor een lager energieverbruik. En BMW past nieuwe batterijcellen toe.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

- Flop – Snik. De Alfa Giulietta krijgt definitief geen opvolger

Alfa Romeo is lekker bezig. Niet. Deze week meldden we al dat de opvolger van de Giulia geen sedan wordt, maar een SUV-achtige. Nu krijgen de liefhebbers van het roemruchte merk nog een dreun te verwerken: de Alfa Romeo Giulietta krijgt definitief geen opvolger. En het is deels de schuld van die liefhebbers …

- Flop – Oef. Wat kunnen dashboards lelijk zijn

Als je de goedkoopste versie van een auto koopt, is het niet gezegd dat je een groot touchscreen krijgt. De volgende drie modellen maken dat deze week pijnlijk duidelijk.

- Flop – Zucht. Meest onbegrepen EV verdwijnt uit Nederland

De MX-30 van Mazda wordt geprezen om zijn design, maar is tot nu toe geen kaskraker. Begin 2025 kondigde Mazda een facelift aan voor de MX-30 R-EV, de plug-in hybride met wankelmotor. Die andere, volledig elektrische versie, werd met stille trom uit de prijslijst gehaald. Nu hebben de Japanners helemaal geen elektrische auto’s in het aanbod, tot de komst van de fraaie Mazda 6e.