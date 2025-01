Hou je vast: de goedkope Tesla komt er nu echt aan (en snel ook)

Nieuws

Het is weer zover - Tesla presenteert zijn kwartaalcijfers en zoals gewoonlijk doet CEO Elon Musk daarbij de nodige beloftes. Een van die toezeggingen springt er voor ons uit: de betaalbare Tesla gaat er nu toch écht komen, en snel ook.

Het verhaal van betaalbare Tesla is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een ware soap die GTST en The Bold and the Beautiful doet verbleken. De basis voor alle speculaties werd gelegd in 2020, toen Elon Musk voor het eerst beloofde dat er een betaalbare Tesla in de planning zat. Een compact model, dat onder de Model 3 en Model Y in het gamma zou komen.

Komt-ie nou wel of niet?

Wat volgde, was een eindeloze stroom aan geruchten over het al dan niet verschijnen van deze auto - in de volksmond de Tesla Model 2 genoemd. Even leek het model zijn Waterloo te vinden, nog voordat het goed en wel was gebouwd. Elon Musk gaf in oktober 2024 aan weinig heil te zien in een betaalbaar model. In plaats daarvan wilde hij zich liever te willen focussen op de Robotaxi.

Maar later wekte Tesla-topman Travis Axelrod het project uit de dood door in een besloten vergadering met de Deutsche Bank een nieuw model van om en nabij 30.000 dollar aan te kondigen. De EV zou intern bekendstaan als de Tesla Model Q en voor 2025 op de planning staan.

Geruchtenmolen

Vandaag bevestigt Tesla zelf de komst van een betaalbaar model tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers: “Plannen voor nieuwe voertuigen, waaronder meer betaalbare modellen, liggen op schema voor de start van de productie in de eerste helft van 2025. Deze voertuigen zullen zowel aspecten van het platform van de volgende generatie als aspecten van onze huidige platforms gebruiken en zullen worden geproduceerd op dezelfde productielijnen als ons huidige voertuigaanbod”, zo luidt het duidelijke bericht.

Tesla haast zich te zeggen dat het hiermee niet doelt op de Robotaxi, die in 2026 op de markt wordt verwacht. Dit betekent dus dat de betaalbare Tesla Model 2/Model Q niet alleen komt, maar ook nog eens sneller dan we hadden verwacht. We rekenen erop dat de auto binnen een halfjaar wordt getoond.

Grote plannen

Is er verder nog iets nieuws te melden over het model? Uit een recent rapport van Tesla blijkt dat het merk grote plannen heeft met ‘toekomstige modellen’. Zo zouden de EV’s van de toekomst gebruikmaken van verschillende systemen uit de Cybertruck, zoals steer-by-wire, een 800 volt-architectuur en achterwielbesturing.

Betaalbare Tesla prijs

We zijn benieuwd hoe de Amerikanen het voor elkaar krijgen om al deze geavanceerde systemen in de nieuwe betaalbare Tesla te schroeven en tegelijkertijd de prijs laag te houden. Die prijs is sowieso nog een groot vraagteken, maar wel cruciaal voor het eventuele succes van het model. Tesla verwacht er in ieder geval veel van. Sterker nog, de bedrijfsleiding rekent op een verkoopgroei van 60 procent.