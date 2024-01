Nieuws

Deze week maakte Tesla zijn officiële jaarcijfers van 2023 bekend. Het was één groot feest: dikke winst, best verkochte model ter wereld. In 2024 wordt het minder, zegt Tesla. Maar het merk is beslist niet in paniek en dit is waarom.

De verkoopcijfers van 2023 waren al eerder naar buiten gebracht en waren dan ook geen verrassing meer: Tesla draaide een recordjaar en leverde in totaal 1.808.581 auto’s wereldwijd. Dit heeft het merk vrijwel volledig te danken aan het succes van de Tesla Model 3 en de Tesla Model Y, die samen goed waren voor ruim 96 procent (1.739.797 stuks) van de verkopen.

Minder optimistisch

Toch is het zelfs voor Tesla niet allemaal hosanna. Niet alleen leverde het Chinese BYD in het laatste kwartaal van het jaar voor het eerst meer EV’s dan Tesla, ook over 2024 is het merk minder optimistisch. Tot nu toe rekende Tesla op een stevige jaarlijkse groei van leveringen van richting 50 procent, maar dat houdt geen automerk eeuwig vol. In 2023 bereikte Tesla een percentage van 38 procent ten opzichte van 2022. In de prognose van 2024 gaat Tesla zelfs uit van een ‘aanzienlijk lager’ groeipercentage.

2024 als tussenjaar

Dat lagere percentage is ingecalculeerd. Tesla bevindt zich naar eigen zeggen in een overgangsfase tussen twee grote ‘groeigolven’. Met de eerste groeigolf doelt Tesla op de wereldwijde verkoop van de Model 3 en Model Y, die al gepiekt heeft. In 2025 komt de tweede groeigolf eraan, want eind volgend jaar lanceren de Amerikanen een nieuw platform. Daarop komt onder meer de langverwachte betaalbare Tesla te staan, met een prijs rond de 25.000 euro. 2024 is een soort tussenjaar, waarin weinig nieuws en dus weinig groei wordt verwacht.



Nieuw platform

Tesla-CEO Elon Musk temperde de verwachtingen nog wat meer. Tesla werkt aan een nieuwe productiemethode, waarbij afzonderlijke onderdelen van de auto pas in een laat stadium worden samengevoegd. Daarmee wijkt Tesla af van de gebruikelijke methode, waarbij de auto als een soort bouwpakket in elkaar wordt gezet op een assemblagelijn. Als alles goed gaat, start de productie eind 2025. Maar Musk waarschuwde voor vertragingen vanwege opstartproblemen met de nieuwe methode.