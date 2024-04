De goedkope EV van Tesla komt toch niet en deze auto is de schuldige

Nieuws

Al sinds 2020 wachten we met smart op de betaalbare Tesla van 25.000 euro. Nu lijkt van uitstel toch echt afstel te komen, want naar verluidt zijn de plannen rondom deze ‘Tesla Model 2’ de prullenbak in gegooid, en focust Tesla zich nu op een heel andere auto.

Elon Musk heeft op X aangekondigd dat Tesla op 8 augustus de Robotaxi onhult. De markante CEO van Tesla heeft het hier al jaren over, een EV die zelfstandig, zonder enige menselijke supervisie, kan rijden. Lange tijd bleef het bij interne tests, maar nu lijkt Tesla dan toch een technologische doorbraak te hebben geforceerd.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Meer lezen over alle perikelen rondom Tesla? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Autonoom autorijden regelgeving

Tesla heeft bij zijn huidige modellen al een optie met de naam ‘Full Self-Driving Capability’. Wanneer je deze aanvinkt, koop je in feite de belofte dat de auto in de toekomst autonoom kan rijden, dus zonder je handen aan het stuur te houden. De grootste hindernis is vooralsnog regelgeving; volledig zelfrijdende auto's zijn nu nog verboden.

En dat lijkt voorlopig niet te veranderen. Autonoom rijden is opgedeeld in verschillende niveaus, van level 0 tot level 5. Bij eerstgenoemde heeft de bestuurder de touwtjes volledig in handen en is er geen zelfrijdend systeem aanwezig, met level 5 rijdt de auto volledig zelfstandig.

De schoen wringt bij level 3. Hierbij kan de bestuurder zijn ogen van de weg halen terwijl de auto over een bepaald (snelweg)traject zelfstandig doorrijdt. De wet staat dit echter (nog) niet toe. Een van de redenen is dat het complex is, zo niet onmogelijk om te bepalen waar de eindverantwoordelijkheid ligt, bij de bestuurder of bij de auto. Het is nog maar de vraag hoe Tesla dit probleem wil tackelen.

Robotaxi killt Model 2

Ondanks alles ziet Elon Musk zoveel potentie in de zelfrijdende Robotaxi, dat Tesla alle middelen daarvoor inzet. Dit betekent volgens persbureau Reuters ook dat de plannen voor de betaalbare Tesla - in de volksmond de Tesla Model 2 genoemd - in de ijskast worden gezet. Tesla zelf houdt overigens zijn lippen stijf op elkaar.

Volgens bronnen binnen Tesla heeft Musk echter intern aangegeven dat alle pijlen op de Robotaxi moeten worden gericht, en dat alle andere activiteiten hiervoor moeten wijken. De ontwikkeling van de betaalbare Model 2 hoort hier ook bij.

Chinese concurrentie

Ook de steeds heviger wordende Chinese concurrentie kan niet los worden gezien van de beslissing om een streep te zetten door de Model 2-plannen. Het is voor autoproducenten sowieso al moeilijk om winst te maken bij goedkopere auto’s door de kleinere marges. Chinese merken maken het Tesla nog moeilijker door hun EV’s voor spotprijzen aan te bieden, mede dankzij de staatssubsidie die menig merk ontvangt. En ook de tegenvallende vraag naar EV in het algemeen zou een rol kunnen spelen om een streep door de Model 2 te halen.