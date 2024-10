Tesla introduceert nieuwe betaalbare EV, toch ben jij teleurgesteld

Nieuws

Afgelopen nacht presenteerde Tesla dan eindelijk een betaalbare EV onder de 30.000 euro. Helaas gaat het niet om de Tesla Model 2, maar om de volledig zelfrijdende Robotaxi.



Een grote verrassing was dat natuurlijk niet. Dat de Robotaxi 10 oktober 2024 zou worden gepresenteerd, werd begin april al aangekondigd door Elon Musk. En hoewel we liever hadden gezien dat Tesla met een betaalbaar model op de proppen kwam waar we zelf in kunnen rijden, focussen we ons voor nu op de Robotaxi. Wat is het, wat heb jij eraan en wanneer kunnen we de Robotaxi in het straatbeeld verwachten?



Alles over de Robotaxi weten? Wij houden je op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Wat is de Robotaxi?

De Robotaxi, ook wel de Cybercab genoemd, is gisteren geïntroduceerd aan de wereld als een volledig autonome coupévormige EV met twee zitplaatsen. In de auto vind je geen pedalen of een stuur, maar alleen een, ook naar Tesla-normen, enorm scherm. Je rijdt dus niet zelf naar je bestemming, maar laat je door de auto brengen.

Dit doet de Cybercab met AI en camera’s, maar niet met Lidar of ingebouwde kaartsoftware. Dat is belangrijk en tegelijkertijd controversieel, omdat de camera’s van de Tesla’s van vandaag de dag allesbehalve vlekkeloos werken. Het is te hopen dat Tesla tegen de tijd dat de Robotaxi de weg op gaat deze techniek sterk heeft verbeterd. Specificaties over de batterij, de actieradius en het vermogen heeft Tesla nog niet bekendgemaakt.

Cybercab ontwerp

Het front van de Robotaxi lijkt op dat van de Cybertruck, terwijl ook de kont met zijn brede horizontale lichtbalk doet denken aan de enorme pick-up. De wielen zijn volledig dicht, en achter de twee stoelen vind je een ogenschijnlijk enorme bagageruimte. Verder heeft Tesla vleugeldeuren geïnstalleerd.

Draadloos laden

Een ander opvallend aspect is het ontbreken van een laadpoort. Musk legde tijdens de presentatie uit dat opladen van de Robotaxi draadloos gebeurt, en er dus geen laadpoort of laadkabels nodig zijn. Ook hier heeft Tesla flink wat werk voor de boeg, want hoewel draadloos laden al bestaat, is het nog verre van efficiënt genoeg om daadwerkelijk te worden ingezet.

Robotaxi prijs en levertijd

Wellicht nog opvallender: Musk wil de Robotaxi niet alleen commercieel inzetten, maar ook aan particuliere klanten aanbieden. Daarbij had de markante topman het over een prijs van 30.000 dollar. Musk heeft in het verleden echter zoveel loze beloftes gedaan, dat we die uitspraak niet met een korrel zout, maar met een hele zoutmijn nemen.

Dat doen we ook met de gerichte marktintroductie. Musk gaf aan dat Tesla de Cybercab in 2027 wil uitbrengen, maar dat lijkt ons veel te ambitieus. Zelfs al weet Tesla het voor elkaar te boksen om de techniek tegen die tijd klaar te stomen, moet het ook de wetgever overtuigen. Momenteel staat de wet in de VS en Europa volledig zelfrijdende voertuigen namelijk niet toe, en daar lijkt niet snel verandering in te komen. Er liggen namelijk enorme vraagstukken op tafel voordat dit doorgang kan vinden. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk bij een eventueel ongeluk?

Full self-driving in 2027

Musk lijkt zich echter geen zorgen te maken en breidde de belofte van de zelfrijdende auto alleen maar verder uit. Volgens de topman zullen ook de populaire Tesla Model 3 en Tesla Model Y in 2027 volledig autonoom kunnen rijden.

Ook ander model: Robovan

Naast de Robotaxi presenteerde Tesla nog een nieuw model: de Robovan. Hier is echter nog een stuk minder over bekendgemaakt dan over de Robotaxi/Cybercab. We zullen het voorlopig moeten doen met enkele beelden (zie foto's hierboven). Het gevaarte is bedoeld om een grote groep mensen tegelijk te vervoeren, vermoedelijk om en nabij 10 personen. Naar verdere specificaties en details blijft het voorlopig gissen.

Scroll voor meer foto's naar beneden