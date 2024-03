Met deze doorbraak komt draadloos opladen steeds dichterbij

Nieuws

Alle hulp is welkom als het gaat om switchen naar elektrisch rijden. De volgende ontwikkeling die het leven van EV-eigenaren makkelijker gaat maken is draadloos laden.

Het in Tennessee gevestigde Oak Ridge National Laboratory heeft een manier gevonden om een elektrische auto op te laden zonder een stekker in te pluggen, zo laat Newswise weten. Met behulp van elektromagnetische golven verloopt het proces draadloos. Vergelijkbaar met hoe je je smartphone draadloos oplaadt.



Onlangs testten de wetenschappers in het laboratorium de methode op een Hyundai Kona Electric met succes: de batterij van de EV werd met 96 procent efficiëntie tot een maximaal laadvermogen van 100 kW geladen. Een doorontwikkeling van deze techniek zou het opladen van elektrische auto’s nog makkelijker maken.



EV efficiënt opladen zonder stekker

Het draadloos laden van EV's is vaker geprobeerd, maar onderzoekers vonden nog geen manier om dit proces efficiënt te laten verlopen. Voorheen ging tijdens draadloos opladen veel energie verloren, waardoor de input van energie veel hoger lag dan wat er uiteindelijk in de batterij eindigde.

Het is sowieso normaal dat er energieverlies optreedt wanneer je een elektrische auto oplaadt, ook met een stekker. Zo blijkt uit een onderzoek van Car and Driver: bij het conventioneel opladen van een EV treedt een energieverlies van tussen de 12 en 15 procent op. Vergelijk dat met de 96 procent efficiëntie van draadloos opladen en dan gaan we er dus zelfs op vooruit.



Interesse uit de autowereld

Wij zien het wel zitten om elektrische auto's gewoon op een oplaadmat te parkeren en er is ook duidelijk interesse uit de autowereld. Zo nam Tesla vorig jaar een Duitse start-up over die zich specialiseerde in draadloos opladen. Tevens heeft Ford een techniek voor draadloos opladen gepatenteerd.

Met deze ontwikkeling kan het interessant zijn voor merken om in de techniek te investeren en zich te specialiseren. Wij beschouwen het oplaadgemak vooral een meerwaarde voor luxemerken als Mercedes en Lexus. Je laat zo'n oplaadstation op de oprit van je huis plaatsen en je hoeft nooit meer een natgeregend laadsnoer op te rollen. De commercial schrijft zichzelf.