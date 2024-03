Nieuws

Wat doe je tijdens het opladen van je elektrische Volvo? Hetzelfde als de wachtenden van andere EV's: ijsberen, koffiedrinken, Insta en Tinder checken, en hopen dat het allemaal een beetje opschiet. Maar de wachttijd voor het opladen van je elektrische Volvo wordt binnenkort 30 procent korter.



Volvo is een samenwerking aangegaan met batterijfabrikant Breathe. Dat bedrijf maakt ook slimme laadsoftware. Die wordt binnenkort aan het batterijpakket van elke Volvo toegevoegd. Belangrijkste voordeel is dat het opladen van je elektrische Volvo sneller gaat.

Batterij Volvo opladen



Een volledig elektrische Volvo opladen van 10 tot 80 procent, duurt dankzij de slimme software 15 tot 30 procent minder lang. De software is zo slim dat het zelf de laadsnelheid aanpast. Je kunt snelladen zo lang en zo vaak als je wilt, terwijl dat met de huidige batterijen nog ontraden wordt omdat ze dan sneller slijten.

Volvo legt het in zijn eigen woorden uit: "In tegenstelling tot traditioneel stapsgewijs opladen, dat afhankelijk is van vooraf bepaalde voorwaarden, maakt de software van Breathe gebruik van ’adaptive charging’ om de batterij in realtime dynamisch te besturen, wat resulteert in aanzienlijk kortere oplaadtijden."

Misschien nog wel belangrijker is dat Volvo dankzij de slimme manier van laden het batterijpakket kan verkleinen. Dat heeft zowel een gunstig effect op het gewicht als op de prijs van een elektrische Volvo.



Korter laden Volvo EX30



Wat zou die slimme software doen in een Volvo EX30? We gaan uit van de Single Motor, die er ook is als Extended Range. Beide versies laden in ongeveer 26 minuten van 10 tot 80 procent. Om dat mogelijk te maken, heeft de Extended Range een maximaal laadvermogen van 153 kW, terwijl de basisversie piekt bij 134 kW. Maar met de nieuwe software kun je in ruim 18 minuten al klaar zijn met laden, in beide versies.



Alleen nog elektrische Volvo's in 2030

Volvo blijft dapper vasthouden aan zijn doel om in 2030 alleen nog maar elektrische modellen aan te bieden. Daarmee zou het ver voorlopen op de concurrentie, die op dit moment zo'n beetje allemaal terugkrabbelen en zelfs 2035 nog veel te vroeg vinden voor een volledig elektrische vloot.