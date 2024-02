Volvo wil geen geld meer investeren in het worstelende Polestar

Nieuws

Eerder kwam naar buiten dat Polestar het zwaar heeft, waardoor 450 banen geschrapt moeten worden. De gifbeker is nog niet leeg, want nu wil de grootste geldschieter Volvo niet meer in het elektrische merk investeren.

Polestar begon als tuner van Volvo en is al bijna twintig jaar verbonden aan het Zweedse merk. In 2017 ging het merk op eigen benen staan, maar Volvo bleef grootaandeelhouder met een belang van 48 procent. Daarnaast mocht Polestar een conceptcar van Volvo gebruiken als eigen productiemodel (de Polestar 2) en bleef Volvo geld investeren in Polestar. Maar daar wil het merk nu mee stoppen.

Prioriteiten stellen

Volvo geeft aan dat Polestar met zijn nieuwe businessplan en de introductie van de Polestar 3 en Polestar 4 een rooskleurige toekomst tegemoet gaat. En dus draait het merk de geldkraan naar zijn dochtermerk dicht. Dat doet Volvo naar eigen zeggen ook om zich te kunnen focussen op de ‘eigen transformatie’.

Hiermee doelt Volvo op het elektrificeren van zijn aanbod. Volvo verkocht vorig jaar wereldwijd 113.419 EV’s, een toename van 70 procent ten opzichte van 2022. Toch is er werk aan de winkel, aangezien het merk wil dat tegen 2025 de helft van de verkochte Volvo's een EV is. Vanaf 2030 wil Volvo zelfs alleen maar elektrische auto’s aanbieden. Dit vraagt om grote investeringen, waardoor het prioriteiten moet stellen. En Polestar hoort daar niet meer bij.

Aandelen

Het roept de vraag op wat er nu met de aandelen van Volvo in Polestar gaat gebeuren. Volvo overweegt om de aandelen over te doen naar Geely - het Chinese moederbedrijf van beide merken. Dat heeft toegezegd te blijven investeren, waardoor Polestar zich geen al te grote zorgen hoeft te maken. Overigens stopt Volvo ook niet volledig met de samenwerking: het wil Polestar blijven ondersteunen met de productie, ontwikkeling, aftersales en commerciële activiteiten.