Polestar 2 (2024) krijgt een grotere actieradius (en dit merk je daar in de praktijk van)

Nieuws

Polestar had de Polestar 2 in 2023 nog een ingrijpende facelift gegeven. Is het een jaartje later dan al tijd voor wéér een update? Inderdaad. De nieuwste versie laadt sneller, heeft een grotere actieradius en krijgt nieuwe kleuren.

Eerst de kleuren. Daar laat Polestar ons meteen bungelen, want het gaat niet om blauw, groen of een kloddertje roze. Nee, de nieuwe kleuren heten Vapour en Storm. Vapour is volgens Polestar 'een eigentijdse kleur met een licht metallic effect, geïnspireerd door moderne stadsarchitectuur'. Grijs dus.



Lot van de koeien



En dan Storm. Dat is een donker aluminiumkleur. Verder krijgen alle Polestar-modellen afhankelijk van de uitvoering nieuwe 19- of 20-inch wielen. Binnenin wordt de nieuwe Polestar 2 voorzien van nieuwe leren bekleding. Voordat je woest wordt vanwege het lot van de koeien: de Polestar 2 heeft een stempel dat waarborgt dat de dieren vriendelijk zijn behandeld voor ze hun huid moesten toevertrouwen aan Polestar.



Verder gaat het optiebeleid op de schop: voorheen moest je twee perperdure pakketten bestellen, vanaf nu kun je ook een aantal opties los kopen. Al blijven ook de pakketten bestaan en komen er nieuwe bij. Het Climate Pack omvat bijvoorbeeld een warmtepomp, verwarmde achterstoelen, een verwarmd stuurwiel en verwarming voor de ruitensproeierkoppen.

Kies je voor het optionele Pro Pack, dan krijg je nieuwe zwarte gordels met een Zweedse gouden streep over de gehele lengte.

Polestar 2 actieradius



Belangrijker is de iets toegenomen actieradius en het grotere batterijpakket van de Polestar 2 Standard range Single motor. Het batterijpakket meet nu 70 kWh (voorheen 69 kWh). Daardoor krijg je er acht hele kilometers rijbereik bij. Belangrijker is dat je sneller kunt DC-laden. Dat kan nu met 180 kW in plaats van 135 kW.



Ook de andere versies kregen een iets grotere actieradius. Bij de Long range Dual Motor gaat het om 3 kilometer, bij de Long Range Single motor om 4 kilometer. Alleen het topmodel krijgt er geen kilometer bij.



Polestar 2 2024 specs en prijzen



Standard range Single motor

272 pk

Actieradius: 554 km

Prijs: 44.950 euro

Long range Single motor

299 pk

Actieradius: 659 km

Prijs: 51.200 euro

Long range Dual motor

421 pk

Actieradius: 596 km

Prijs: 55.200 euro

Long range Dual motor Performance



476 pk

Actieradius: 568 km

Prijs: 61.700 euro

Polestar 2 leveringstijd

In oktober of november 2024 worden de eerste modellen uitgeleverd. Wie net de prijzen heeft bestudeerd, ziet dat de prijs van de Polestar 2 gelijk blijft.