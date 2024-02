Nu met subsidie: Polestar 2 of Tesla Model 3, wat is de beste keus?

Nieuws

Je bent in de markt voor een premium EV en wilt profiteren van de SEPP-subsidie. De Tesla Model 3 was al een optie, maar daar is sinds kort de Polestar 2 bijgekomen. Welke van deze twee elektrische auto’s moet je hebben?

Deze week kwam naar buiten dat Polestar de prijzen voor de Polestar 2 naar beneden bijstelt. Omdat de instapper - de Polestar 2 Standard range Single Motor - 6250 euro goedkoper werd, daalde de prijs van 51.200 naar 44.950 euro. Hiermee dook de EV niet geheel toevallig precies onder de subsidiegrens, waardoor er nog eens 2950 euro van de prijs afgaat. Er blijft dus nog 42.000 euro over om af te rekenen.

Met de Tesla Model 3 kun je al langer profiteren van de EV-subsidie. Dit was zeker niet altijd het geval, maar door verschillende prijsverlagingen die vorig jaar werden doorgevoerd komt de populaire elektrische sedan al bijna een jaar in aanmerking voor de overheidshulp. Momenteel betaal je voor de gefacelifte Tesla Model 3 ‘Highland’ 43.990 euro. Minus de 2950 euro subsidie komt het eindbedrag op 41.040 euro.

Polestar 2 vs Tesla Model 3 specificaties

Polestar 2 Tesla Model 3 Prijs € 44.950 € 43.990 SEPP € 2950 € 2950 Nettoprijs € 42.000 € 41.040 Accu 69 kWh 60 kWh Soort accu Lithium-ion LFP Actieradius (WLTP) 546 km 513 km Laadvermogen 11 kW 11 kW Snellaadvermogen 135 kW 170 kW Kofferbak 407 l 594 l Trekgewicht 1500 kg 1000 kg Vermogen 272 pk 283 pk 0-100 km/h 6,4 s 6,1 s

Prijs en prestaties



Op het gebied van prijs en prestaties ontlopen de Polestar 2 en de Tesla Model 3 elkaar niet veel. De Tesla is een kleine duizend euro goedkoper, heeft meer snellaadvermogen, een grotere kofferbak en is iets sneller. De Polestar zet daar een grotere accu, actieradius, en trekgewicht tegenover. Verder ontlopen de twee EV’s elkaar weinig qua beenruimte achterin, al zorgt de middentunnel in de Polestar 2 er wel voor dat het in feite een vierzitter is.

Optiemogelijkheden

De subsidiegrens van 45.000 geldt op basis van de fiscale prijs. Deze ligt door het in vermindering brengen van de rijklaarmaakkosten vaak tussen de één en anderhalve mille euro onder de echte prijs. De rijklaarmaakkosten zijn bij Polestar 1300 euro, bij Tesla gaat het om 1000 euro. Dat brengt de fiscale prijs van de Polestar 2 op 43.650 euro en die van de Tesla Model 3 op 42.990 euro.

Dit geeft ruimte voor opties. Bij de Polestar 2 betekent dit dat je de auto in een andere kleur dan het standaard ‘Magnesium’ kan bestellen, maar andere opties zoals de 20 inch velgen zijn buiten bereik. De prijs van de Tesla Model 3 biedt iets meer ruimte voor extra’s. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een blauwe, rode, zwarte of grijze lak. Maar ook de grotere 19-inch wielen of een wit interieur behoren tot de mogelijkheden. Je kunt echter niet combineren, je zult één optie moeten kiezen.

Standaarduitrusting

Hoe zit het dan met de standaarduitrusting? Met de instapper van de Polestar 2 krijg je standaard 19-inch wielen, stoelverwarming voor, 2 zone climate control, een 12,3-inch digitaal instrumentarium en een 11,2-inch multimedia-touchscreen. De Model 3 heeft geen instrumentarium en de wielen zijn een maatje kleiner, maar de EV zet daar wel een groter 15,4-inch touchscreen tegenover. Verder beschik je in de Tesla standaard over een panoramadak, kunstleren bekleding en 3 zone climate control.

Conclusie

De Polestar 2 en de Tesla Model 3 ontlopen elkaar maar weinig. Qua prijs, specificaties en uitrusting liggen de 2 EV’s erg dicht bij elkaar, dus gaat het om de details. De Model 3 kies je voor een iets lagere prijs, meer vermogen, een grotere kofferbak en beter snellaadvermogen. De Polestar 2 komt in beeld wanneer je meer waarde hecht aan een hoger trekgewicht, een grotere actieradius en een betere ergonomie door het digitale instrumentarium.