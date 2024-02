Nieuws

Tot voor kort liet Polestar alle prijsverlagingen van de concurrentie aan zich voorbijgaan. Maar nu gaat het Zweeds-Chinese merk toch mee. Het resultaat: instappen in de Polestar 2 kan nu voor vele duizenden euro's minder dan gisteren.



Zeker voor een nieuw merk dat uitsluitend elektrische auto's verkoopt, kende Polestar een mooie start. In 2020 gingen bijna 3000 Nederlanders voor een Polestar 2, maar daarna werden het er elk jaar minder. In 2023 stopte de teller al bij ruim 1900 stuks.

Ook op wereldniveau daalden de verkoopcijfers, met als resultaat dat het bedrijf een deel van zijn werknemers wil ontslaan. Daarnaast bleek vorige week dat Volvo geen trek meer heeft om nog geld in Polestar te steken. En dat op een moment dat er net twee nieuwe modellen aan zitten te komen: de Polestar 4 en de Polestar 3.



Om de Nederlandse verkoopcijfers weer een beetje op te stuwen, maakt het merk de Polestar 2 nu fors goedkoper. Tot voor kort had je een instap-Polestar 2 voor 51.200 euro. Voor dat geld kreeg je de 272 pk sterke Single Motor Standard Range met een accu van 69 kWh, goed voor een WLTP-actieradius van 546 kilometer.



Polestar 2 met subsidie 9200 euro goedkoper



Die prijs lag ruimschoots boven de SEPP-grens van 45 mille en dus kon je als particuliere koper of private leaser fluiten naar de aanschafsubsidie. Maar nu verlaagt Polestar de prijs met 6250 euro naar 44.950 euro, inclusief afleveringskosten. Daar gaat voor de particulier dan ook nog eens 2950 euro subsidie af, waarmee je de goedkoopste Polestar 2 voor maar liefst 9200 euro minder hebt dan voorheen.



Polestar 2 goedkoper dan elektrische Volvo XC40



Pikant aan deze prijsverlaging is dat de Polestar 2 nu ook ruim 1000 euro goedkoper is dan de elektrische Volvo XC40 (consumentenprijs 45.995 euro). En om het voor Volvo nog vervelender te maken: de Polestar 2 kost nu vrijwel hetzelfde als de kleinere Volvo EX30 Single Motor Extended range in de gewilde Plus-uitvoering (44.935 euro). Is dat de wraak van Polestar omdat Volvo geen zin heeft om geld in de premiumdochter te blijven steken?

Ook andere versies Polestar 2 in prijs verlaagd



De Polestar 2 Long Range Single Motor is ook flink in prijs verlaagd: van 55.200 naar 51.200 euro. Dat scheelt weliswaar ook 4000 euro, maar dat is nog niet genoeg om in aanmerking te komen voor SEPP. Als troost krijg je iets meer vermogen (299 pk), een grotere accu (82 kWh) en een navenant grotere actieradius (655 km).

En last but not least: bij alle Long Range-versies mag je het Plus-pakket zonder bijbetaling meebestellen. Dat stond tot voor kort nog voor 5000 euro in de prijslijst! De inhoud van het Plus Pack is dan ook zeer de moeite waard: een panoramadak, volledig elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming voor en achter, een premium-audiosysteem, een warmtepomp en een getinte achterruit zijn de belangrijkste goodies.



Geef je de voorkeur aan de dikste Polestar 2 die er is? Dan hoef je 4700 euro minder uit je portemonnee te pulken dan voorheen. De Polestar 2 Long Range Dual Motor (421 pk, bereik 593 km) gaat van 59.900 euro naar 55.200 euro. Deze versie met Performance Pack (476 pk, bereik 568 km) wordt ook met 4700 euro in prijs verlaagd en kost nu 61.700 euro. De waarde van het Plus Pack meegerekend, gaat de prijsverlaging van de duurste versies dus richting de 10.000 euro!



Nieuwe prijzen Polestar 2