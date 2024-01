Volvo EX30 of elektrische Volvo XC40, wat is de beste keus?

Nieuws

Je houdt van compacte suv's, je bent dol op Volvo én je wilt elektrisch rijden. Moet je dan voor de splinternieuwe Volvo EX30 gaan, of is de grotere Volvo XC40 Pure Electric de betere keus? Wij zoeken het voor je uit.

Twee elektrische suv's van Volvo, die oppervlakkig bezien best veel op elkaar lijken. Toch zit er een flink prijsverschil tussen. De voordeligste Volvo EX30 kost 36.795 euro, terwijl de Volvo XC40 Pure Electric Single Motor minimaal 45.995 euro moet opbrengen.

De XC40 is dus 9200 euro duurder dan de EX30 in basistrim. Het verschil met de Volvo EX30 Extended Range bedraagt 4500 euro. Alle drie komen trouwens in aanmerking voor 2950 euro aanschafsubsidie. Dat is omdat de subsidie wordt uitgekeerd op grond van de fiscale waarde, en die ligt bij de basisversie van de XC40 met 44.830 euro nog net onder de grens van 45 mille.



De Volvo XC40 Single Motor Extended Range laten we in deze vergelijking buiten beschouwing. Die is met een vanafprijs van 51.495 euro (fiscale waarde 50.330 euro) wel heel veel duurder dan de EX30, temeer omdat hij ook niet in aanmerking komt voor de SEPP.

Model EX30 EX30 Ext. Range XC40 Prijs € 36.795 € 41.495 € 45.995 SEPP € 2950 € 2950 € 2950 Nettoprijs € 33.845 € 38.545 € 43.045 Accu 51 kWh 69 kWh 69 kWh Bereik 344 km 480 km 474 km Snelladen 134 kW 153 kW 135 kW Warmtepomp nee ja € 1195 Kofferbak 318 l 318 l 419 l Gewicht 1733 kg 1730 kg 1940 kg Mrb 2026 € 298/3 mnd. € 298/3 mnd. € 351/3 mnd. Trekgewicht 1000 kg 1600 kg 1500 kg Vermogen 272 pk 272 pk 238 pk 0-100 km/h 5,7 s 5,3 s 7,3 s

Prijs en prestaties: EX30 beste keus



Kijken we naar de prijs en prestaties, dan lijkt de Volvo EX30 Extended Range de beste keus. Hij biedt de grootste actieradius, accelereert het snelst en heeft standaard een warmtepomp aan boord. Bovendien heeft hij het hoogste trekgewicht.

Wel zouden we bij de EX30 nog één extra van de optielijst aanvinken: het climate pakket ter waarde van 360 euro. Dat omvat stoel- en stuurverwarming. Die voorzieningen voegen veel comfort toe en de fiscale waarde blijft keurig onder de subsidiegrens van 45.000 euro.

Volvo XC40 betere gezinsauto dan EX30



Aan de andere kant van de medaille zien we de kleinere buitenmaten van de Volvo EX30. Die komen onverkort terug in de binnenruimte. Vooral de beenruimte achterin is een stuk beperkter dan in de XC40. Bovendien is de zitpositie achterin minder prettig dan in de XC40. Ook de kofferbak van de EX30 is kleiner; dat scheelt ruim 100 liter. Al met al is de Volvo XC40 duidelijk de beste gezinsauto van dit tweetal.

Fijnere bediening Volvo XC40



Daarnaast is er een aantal smaakzaken waarin de Volvo XC40 bij ons een streepje voor heeft op de EX30. De belangrijkste betreft het instrumentarium. In de XC40 heb je een relatief traditioneel dashboard met een 'klokkenwinkel' met de belangrijkste informatie voor de neus van de bestuurder.

In de EX30 moet je voor alle info je blik naar het grote infotainment rechts wenden, want er is ook geen head-up display leverbaar. Dat riekt naar bespaardrang. Hetzelfde geldt voor de ruitbediening. Die gaat in de EX30 via centraal geplaatste schakelaars in de middenarmsteun. Bij de XC40 zitten ze keurig in de deurpanelen.



Dat de EX30 de transmissiehendel aan het stuur heeft, en niet op de middentunnel zoals de XC40, is even wennen, maar het werkt verder prima.



Uitrusting EX30 en XC40



De Volvo EX30 in de basisuitvoering Core staat standaard op 18-inch lichtmetalen wielen, heeft adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera en klimaatregeling met één zone. Het infotainmentscherm heeft een diameter van 12,3 inch. In de instap-XC40 (Essential) krijg je een kleiner (9-inch) touchscreen, maar wel grotere wielen (19 inch) en automatische airco met twee klimaatzones.



Ten slotte willen we nog even vermelden dat de Volvo EX30 vooralsnog alleen in China wordt gebouwd, terwijl de Volvo XC40 Pure Electric in Europa van de band loopt.



Conclusie: keuze afhankelijk van gezinssituatie



Ben je maximaal met z'n tweetjes of heb je nog kleine kinderen? Dan is de Volvo EX30 objectief de betere keus. Het interieur met zijn minder bedieningsvriendelijke trekjes krijg je dan wel cadeau. Heb je opgroeiende kinderen en wil je ook met je EV op vakantie? Dan is de Volvo EX30 al snel te klein en zouden wij voor de XC40 kiezen, al moet je dan iets dieper in je portemonnee graven.

Als de overheid in 2026 inderdaad naar gewicht wegenbelasting gaat heffen, dan wordt de XC40 ook in de maandlasten iets duurder.