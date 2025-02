Volgende concurrent voor Tesla Model 3 komt uit verrassende hoek

Nieuws

Smart stond eerst bekend als het merk van kleine stadsauto’s, vandaag de dag produceert het merk enkel elektrische SUV’s. Maar ook daar komt verandering in: de volgende auto van Smart wordt een sedan en moet het de Tesla Model 3 moeilijk gaan maken.

De EV gaat ‘Smart #6’ heten en wordt nog dit jaar gepresenteerd, zo maakt onder andere het Britse Autocar bekend. Net zoals bij de andere Smart-modellen, is Mercedes verantwoordelijk voor het ontwerp. De rest is voor het conto van moederbedrijf Geely, waar ook Volvo onder valt. Met de sedan wil Smart een nieuwe concurrent voor de Tesla Model 3 worden - nog altijd de benchmark in het segment.

Smart #6 actieradius

Smart wil de Tesla Model 3 onder meer pakken op actieradius. Volgens de geruchtenmolen krijgt de Smart #6 een indrukwekkende actieradius van ‘ruim 800 kilometer’ krijgen. Dit is wel volgens de optimistische Chinese CLTC-testmethode. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid een WLTP-range van om en nabij 700 kilometer, vergelijkbaar met de Tesla Model 3 Long Range met achterwielaandrijving (702 km). Dit bereikt Smart door de sedan zo efficiënt mogelijk te maken. Zo moet de auto een extreem lage Cw-waarde krijgen. Dat klusje is de Mercedes-ontwerpers wel toevertrouwd, want de elektrische Mercedes EQS komt aan 0,21, terwijl de Mercedes EQE een eveneens imposante Cw-waarde van 0,22 laat zien..

Andere technische specificaties

De Smart #6 wordt een zustermodel van de Zeekr 007 - een sedan van een ander merk uit de portefeuille van het enorme Geely. De eerste sedan van het merk zal staan op het PMA2+ platform. Deze technische basis kan gebruikmaken van elektrische architecturen van 400V en 800V-boordspanning. Laatstgenoemde zou de Smart #6 een laadvermogen tot 400 kW bieden.

De elektrische sedan wordt naar verluidt leverbaar met twee- of vierwielaandrijving en biedt keuze tussen twee verschillende batterijen: een LFP-accu van 75 kWh en een lithium-ion batterij van 100 kWh. Het motorvermogen varieert van 340 tot 646 pk. De instapper krijgt één elektromotor, de snelste variant is de tweemotorige Brabus-versie. Deze uitvoering moet onder meer concurreren met de Tesla Model 3 Performance.

Naast de volledig elektrische versie zal Smart ook een plug-in hybride #6 toevoegen aan het gamma. Technische specificaties over die uitvoering zijn nog niet bekend.

Smart #6 introductie en prijs

Zoals gezegd wordt de Smart #6 nog dit jaar aan de wereld gepresenteerd, de marktintroductie volgt begin 2026. Ook in Nederland kunnen we rekenen op de nieuwe Smart. Het is alleen de vraag of deze sedan mensen uit hun Tesla Model 3 gaat krijgen. Als we de beleidsbepalers van Smart een tip mogen geven: maak de #6 goedkoper dan zijn grootste concurrent. In dat geval blijft de vanafprijs onder de 40 mille.