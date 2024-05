Test: Mercedes EQE is steengoed, maar schreeuwend duur ten opzichte van Volkswagen ID.7 en Polestar 2

Tests

Drie elektrische sedans - de Volkswagen ID.7, Mercedes EQE en Polestar 2 - met bijna identieke prestaties, een constante overbrenging en achterwielaandrijving: dit moet wel een saaie test worden. Maar dat wordt het gelukkig niet, want de karakters en de prijzen van de drie modellen zijn totaal verschillend.



In het eerste deel van de test met de Volkswagen ID.7, Polestar 2 en Mercedes EQE keken we naar de ruimte en het comfort, nu zijn de motor, de actieradius en de prijzen aan de beurt.



Heel hard rijden en heel snel laden: EQE kan het allebei

Eerst de topsnelheid. Volkswagen vindt 180 km/h - niet onterecht - hard genoeg en schroefde een begrenzer op de motor van de ID.7. Polestar komt voort uit Volvo, maar geeft minder om veiligheid. Waar Volvo al zijn modellen begrenst op 180 km/h, kan de Polestar 2 door tot 205 km/h. Terwijl hij precies dezelfde motor- en ondersteltechniek heeft als de Volvo EX40. De Mercedes EQE heeft zelfs een topsnelheid van 215 km/h.

Ook bij de programmering van het motormanagement varen alle drie de merken een andere koers. De Mercedes en Polestar hebben een typisch EV-karakter, wat betekent dat de motorrespons zeer direct is. Bij elke sprint wordt meteen een groot gedeelte van het vermogen en koppel naar de achterwielen gestuurd.

Volkswagen koos voor een iets doordachtere vermogensopbouw, tot een snelheid van 100 km/h. Dat is voor de sportieve bestuurder misschien saai, maar de andere passagiers varen er wel bij en worden niet zo snel misselijk.



Volkswagen ID.7 actieradius en verbruik



Die geleidelijke opbouw heeft ook een gunstige invloed op het verbruik. Op onze standaardroute gaat er 22,4 kWh/100 km aan stroom doorheen. Dat is best veel, maar de Polestar 2 en Mercedes EQE verbruiken nog meer energie. Al is het verschil met de Polestar (22,6 kWh) minimaal.



De ID.7 heeft wel de kleinste batterij, met een bruikbare capaciteit van 77 kWh. De Polestar-batterij is met 79 kWh iets groter, maar de Mercedes EQE overtoept met 89 kWh. Hierdoor is de EQE een echte kilometervreter. Zelfs als je als een malle met 200 km/h over de autobahn banjert, stabiliseert het verbruik op 28 kWh/100 km en kun je nog altijd 300 kilometer rijden totdat de batterij leeg is. En dan laadt hij ook nog het snelst van 10 naar 80 procent, al zit de ID.7 hem dicht op de hielen.



De Polestar 2 is op papier kampioen snelladen met maximaal 205 kW, maar lost deze belofte niet in. We pluggen alle drie de auto's tegelijk aan de snellader en als de Polestar de 80 procent aantikt, hebben beide Duitsers de 90 procent al overschreden. Nog meer punten scoort de Mercedes met een (optionele) boordlader van 22 kW, terwijl Polestar en Volkswagen alleen 11 KW aanbieden.

Polestar 2 is het goedkoopst

Met zijn hoge prijs verpest de Mercedes EQE alles. Neem alleen al zijn basisprijs van 83.238 euro. Het verschil met de 51.200 euro kostende Polestar 2 is meer dan 30.000 euro! Ook de Volkswagen ID.7 is dankzij recente prijsverlagingen relatief goedkoop, je betaalt 57.990 euro.

Het wordt allemaal nog veel erger, want Mercedes heeft ons een EQE meegegeven met talrijke dure opties. Als we die allemaal bij de basisprijs optellen, komen we tot een eindbedrag van 99.150 euro. Ook de Polestar en Volkswagen zijn extra aangekleed, maar vragen daar niet de hoofdprijs voor.



Sterker nog, bij Polestar krijg je het Plus Pack (met onder meer een warmtepomp en elektrisch verstelbare voorstoelen) tijdelijk voor niets bij alle Long range-versies. Alleen is deze actie misschien al verlopen wanneer jij dit leest en dus tellen we de 5000 euro alsnog bij de basisprijs op. Eén ding doet Mercedes wel goed. Je krijgt tien jaar garantie op het batterijpakket, Polestar en Volkswagen gaan niet verder dan acht jaar.



