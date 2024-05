Test: Hoe goed is de Volkswagen ID.7 echt tegen Polestar 2 en Mercedes EQE?

Tests

Eigenlijk is dit een wedstrijdje worstelen, want zowel Mercedes, Polestar als Volkswagen is aan het stoeien met zijn elektrische aanbod. Is de Volkswagen ID.7 goed genoeg om uit te groeien tot de gehoopte bestseller? Hij moet zich bewijzen tegen de Polestar 2 en Mercedes EQE.



In dit eerste deel van de test kijken we naar de ruimte, de veiligheid en het comfort. Van een grote middenklasser mag je veel ruimte verwachten. De Volkswagen ID.7 maakt meteen een goede beurt door deze belofte moeiteloos in te lossen. Het is indrukwekkend hoe goed Volkswagen de lengte van 4,97 meter en de wielbasis van 2,97 meter effectief benut.

De Mercedes EQE is maar 2 centimeter korter, maar ook aanzienlijk krapper. Zelfs voorin valt de ruimte tegen vergeleken met de enorme bewegingsvrijheid die je in de ID.7 hebt. De wielbasis van de EQE is met 3,12 meter zelfs langer, maar dat betekent niet dat je achterin ook fijner zit. Je benen kun je prima kwijt, maar vanwege de aflopende daklijn moet je hoofd het ontgelden.



Polestar 2 is het minst ruim



De Polestar 2 moet passen op dit onderdeel, hij is met 4,61 meter dan ook een stuk kleiner dan zijn Duitse concurrenten. Op een ander punt komt hij wel goed mee: de grote achterklep is handig als je grote spullen wilt vervoeren, al is de tildrempel aan de hoge kant. De ID.7 is ook als stationwagon te koop, maar onze hatchback is nauwelijks minder praktisch. De achterklep is bijna loodrecht geplaatst, de laadvloer is vlak en eronder zitten grote ruimtes voor onder meer het opbergen van de laadkabel.



Volkswagen ID.7 caravan



V.l.n.r Mercedes, Polestar, Volkswagen

Des te vervelender is dat het maximale laadvermogen van de Volkswagen ID.7 maar 404 kilo is. Dat doet de Mercedes beter, met 471 kilo. Maar de EQE verpest het op zijn beurt met een piepkleine bagageruimte van 430 liter, die vanwege de smalle laadopening bovendien lastig in- en uit te laden is. Een dikke onvoldoende geven we voor de Mercedes-onwaardige afwerking van de bagageruimte. Jammer, want in het passagiersgedeelte oogt alles juist erg fraai.



Ook de Polestar heeft een hoogwaardige uitstraling, er is zelfs aandacht besteed een fraaie afwerking van de frunk, waarin je de laadkabel kwijt kunt. De ID.7 kan niet achterblijven, maar dat doet hij wel. Ja, hij oogt duur, maar tijdens het rijden merken we tot onze verbazing dat er allerlei kraakgeluiden uit de buurt van het instrumentarium komen. Dat is Volkswagen-onwaardig. We zijn wel te spreken over de bliksemsnelle spraaksturing van de ID.7. Oliedom is dat de bediening van de elektrische ramen uit twee knoppen bestaat in plaats van vier. Dat betekent dat je je regelmatig vergist als je een raam wilt openen.



Polestar spraakbediening hapert



V.l.n.r Mercedes, Polestar, Volkswagen

Achter het grote scherm van de Mercedes EQE gaat een complexe digitale infrastructuur schuil. Gelukkig werkt de spraakbediening nog sneller dan in de Volkswagen. De Polestar werkt met Google en alles wat je tegen hem zegt wordt in het navigatiescherm uitgeschreven. Alleen zou het wel fijn zijn als de auto dat vervolgens ook uitvoert.

Comfortvergelijking Polestar v.s Volkswagen



De ErgoActive-stoelen van de Volkswagen ID.7 zijn op zoveel manieren instelbaar dat je ideale zitpositie er wel bij móet zitten. Het duurt even voordat dat lukt, maar vervolgens zit je er warmpjes bij. Daar zorgen de aangename stoelvulling, de prima zijdelingse steun en de massagefunctie voor. De stoelen van de beide concurrenten zijn minder comfortabel en wat smaller.

Ook de achterbank van de ID.7 zit het fijnst. Dat maakt het extra jammer dat het rijcomfort wat tegenvalt. Onderstelgeluiden zijn duidelijk te horen en ook de wind krijgt vrij spel.

Dat is bij de Polestar 2 al een stuk minder het geval, de Zweedse Chinees dempt het geruis van de wind veel beter en ook het onderstel maakt geen vervelende geluiden. Toch kan ook de Polestar niet tippen aan het comfort van de Mercedes. De zijruiten hebben geen raamstijlen, maar toch blijf je binnenin gevrijwaard van wild windgeraas. Het onderstel maakt nog meer indruk, het is de Mercedes om het even of hij over een hobbelige klinkerweg in de stad rijdt of op topsnelheid over de linkerbaan van de Duitse snelweg. Hij geeft geen krimp.

Pas de deux



Bij de ID.7 hoor je wel de wind rond de A-stijlen razen en voel je het onderstel zwoegen met hobbels op de weg. Die verwerkt hij op zich keurig, maar daar heeft hij wel optionele adaptieve dempers voor nodig. Vooral op hoge snelheden bevalt de pas de deux tussen vering en demping. De afstemming is zacht in de Comfort-stand, maar Volkswagen overdrijft het niet. In de stad heeft de wat stugge achteras moeite om grote oneffenheden goed te verwerken.

Al heeft Volkswagen de zaken vergeleken met de Polestar nog een stuk beter voor elkaar. De afstemming van het onderstel is consequent (te) stevig, wat niet past bij een grote middenklasser. Op de snelweg is de carrosserie bovendien voortdurend in beweging.



Geen auto is comfortabeler dan de Mercedes EQE

Als je na de ID.7 in de EQE stapt, maak je het omgekeerde mee. We zoeken allerlei hobbels, drempels, gaten in de weg en andere oneffenheden op, maar de carrosserie laat zich niet uit het lood slaan. De harmonie tussen de voor- en achteras is perfect, mede dankzij de optionele luchtvering. Zo heurt het. Misschien kunnen de ondersteltechneuten van Polestar en Volkswagen een keer een workshop volgen in Stuttgart.

