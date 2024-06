Tests

Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat de Polestar 3 (2024), de Volvo EX90 voor hipsters, werd onthuld. Eerlijk is eerlijk: dat waren we eigenlijk alweer een beetje vergeten … Maar binnenkort worden de eerste exemplaren dan eindelijk uitgeleverd. Is de elektrische SUV het lange wachten waard geweest?

1. Wat is opvallend aan de Polestar 3?

Je weet waarschijnlijk wel dat de Polestar 3 op hetzelfde platform staat als de Volvo EX90. Ook voor het elektrische systeem sloegen beide merken de handen ineen. Maar juist de elektronica kan worden aangewezen als boosdoener van de noodzakelijke productie-uitstel: het duurde veel langer om het complexe systeem op het gewenste niveau te krijgen dan Polestar en Volvo hadden begroot.

Feitelijk is de Polestar 3 nu al anderhalf jaar oud, maar de grote SUV blijft nog steeds verrassen met opvallende details. Hij is 4,90 meter lang, maar oogt vanuit sommige hoeken nog veel langer. De Polestar-ontwerpers vonden dat grote SUV’s veel onnodige ruimte transporteren. Daarom is de neus van de Polestar 3 veel lager, en ging de daklijn een stuk omlaag.

Consequentie is wel, dat de Polestar 3 uitsluitend als vijfzitter wordt geleverd. Met een inhoud van 484 tot 1411 liter, is de bagageruimte voor een SUV uit het E-segment helemaal niet zo groot. De Polestar 3 mag een aanhangwagen trekken met een maximum gewicht van 2200 kilo.

Ongeacht de plek waar je plaatsneemt, valt in de Polestar 3 nauwelijks op dat er zoveel ruimte is weggelaten. Aan armslag heb je geen gebrek, strek gerust je benen en je hoofd zal nooit zo dicht in de buurt van het standaard panoramische glasdak komen dat het benauwend aanvoelt. Voor de aankleding gebruikt Polestar veel gerecyclede materialen, maar het geheel heeft een rijke uitstraling. De uitrusting is zoals je mag verwachten van een dure, grote SUV. De lijst met veiligheidsopties is schier eindeloos.

2. Wat is er goed aan de Polestar 3?

Het korte antwoord? Alles, behalve de paar puntjes die onder het volgende tussenkopje worden opgesomd. We kennen weinig grote SUV’s die zó prettig rijden als de Polestar 3. Dat is op de eerste plaats te danken aan zijn krachtige aandrijflijn. De twee elektromotor leveren een gecombineerd vermogen van 489 pk en een maximum koppel van 840 Nm.



Bestel je het Performance Pack, dan heb je zelfs 517 pk en 910 Nm tot je beschikking. Zonder veel effect op de prestatiecijfers, overigens: in standaardspecificatie accelereert de Polestar 3 Long range Dual motor in 5,0 s naar de honderd. Met het Performance-pakket, is dat 4,7 tellen. De topsnelheid is sowies begrensd op 210 km/h. De batterij heeft een capaciteit van 111 kW, Polestar geeft een actieradius op van 631 kilometer (WLTP) of 561 km het met Performance Pack.

Luchtvering en adaptieve schokdemping zijn standaard. Dat maakt de Polestar 3 niet uniek in zijn klasse. Veel grote SUV’s zijn echter hinderlijk beweeglijk. Ze duiken, rollen, bokken, deinen, stuiteren en weten deze reacties vaak uitstekend te combineren. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma, zakt de Polestar 3 eveneens in de veren wanneer je veel vermogen vraagt, of voel (en hoor) je de wielen over een pokdalige ondergrond rollen.

Maar vergeleken met veel concurrenten, hebben de luchtvering en schokdempers van de Polestar 3 alles uitstekend onder controle. Niet alleen het veercomfort staat op hoog niveau, ook het stuurgedrag is van grote klasse.

3. Wat kan er beter aan de Polestar 3?

Een paar dingetjes. We noemden de (verhoudingsgewijs) krappe kofferbak al, en ook het feit dat de Polestar 3 niet als zevenzitter wordt verkocht, dwingt menig potentiële koper naar de Volvo EX90 (of alternatief). Wat ook als een minpunt gezien kan worden, is de complexiteit van het bedieningssysteem via het centrale aanraakscherm. De IT’ers van Polestar hebben heus hun stinkende best gedaan om een zo begrijpelijk mogelijke interface te ontwikkelen.

Maar in de Polestar 3 zitten zó veel verschillende systemen en functies, dat binnen de wel degelijk heel logisch ingedeelde menu’s en submenu’s alsnog ellenlange lijsten met opties en keuzemogelijkheden naar boven komen. Geen mens die in de Polestar 3 al tijdens de eerste kennismaking niet vastloopt in het multimedialabyrint. Al leer je uiteindelijk vanzelf de weg wel kennen.

4. Wanneer komt de Polestar 3 naar Nederland en wat is de prijs?

Eerst de levertijd van de Polestar 3. Wie nu op de website van Polestar aan het configureren slaat en de perfecte samenstelling omzet in een bestelling, rijdt in oktober of november 2024. Een levertijd van ruim 4 maanden dus.



De Polestar 3 is geen goedkope auto, maar dat is niet verrassend. De prijzen van de Polestar 3 starten bij 86.950 euro – exclusief een laadkabel à 200 euro. Kon dat er nou echt niet meer vanaf, Polestar? Behalve die essentiële laadkabel, is de 3 leverbaar met allerlei andere losse opties en pakketten. Het Performance-pakket (à 6600 euro) kwam al ter sprake; behalve het opgeschroefde vermogen van de elektromotoren, krijg je ook 22-inch wielen en een wat sportievere afstemming van het onderstel. Het Pilot Pack (meerprijs: 2800 euro) omvat Pilot Assist met Lane Change Assist en een 360-gradencamera.

Vanaf modeljaar 2025 kan het Pilot Pack worden uitgebreid met LiDAR, die tot 250 meter voor de auto de omgeving scant op mogelijk gevaar. Bovenop de meerprijs van het Pilot Pack wordt dan nog eens 5000 euro op de rekening gezet. Het Pro Pack (2200 euro) omvat 21-inch wielen en kleuraccenten in Swedish Gold. Afzonderlijke opties zijn 1.3 Megapixel HD ledkoplampen (1900 euro), privacyglas achter (500 euro) en een elektrisch bediende trekhaak (1400 euro).

5. Wat vind ikzelf van de Polestar 3?

Heeft Polestar er verstandig aan gedaan om de productiestart van de 3 met dik anderhalf jaar uit te stellen? Wat mij betreft beslist: zoals de auto er nu bijstaat, doet hij helemaal niets verkeerd – wat hem woest aantrekkelijk maakt. De verwachtingen die je van zo’n grote, dure en complexe elektrische SUV mag hebben, worden probleemloos ingelost. Hij biedt een uitzonderlijk rij-/reiscomfort en voortreffelijke prestaties. Ook in 2024, anderhalf jaar na zijn onthulling, is de Polestar 3 nog steeds een indrukwekkend voertuig.