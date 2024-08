Polestar 3 test - geduld is een schone zaak, blijkt maar weer

Tests

De Polestar 3 liet zich eind 2022 voor het eerst zien. Maar de eerste exemplaren worden pas deze zomer uitgeleverd. Is de Polestar 3 het wachten waard geweest?

Polestar besloot eerder de productiestart van zijn grote elektrische SUV uit te stellen. De oorzaak: op het laatste moment bleek de elektronica nog niet vlekkeloos te werken. Dat is nu verholpen, zodat we in de omgeving van Madrid eindelijk onze eerste testkilometers kunnen afleggen.

De Polestar 3 is een bijna 5 meter lange elektrische SUV die de traditionele SUV-(p)lompheid van zich af heeft geschud. Naast concurrenten BMW iX en Audi Q8 e-tron, oogt de Polestar 3 door zijn lage neuspartij, elegante vormen en stijlvol aflopende daklijn veel minder zwaarlijvig.

Door die aflopende daklijn is de Polestar 3 een pure 5-zitter. EV-kopers die meer stoelen nodig hebben om het hele gezin onder te brengen, moeten bij Volvo aankloppen voor de Volvo EX90, die op hetzelfde elektrische platform staat.

Polestar heeft er beslist goed aan gedaan om het marktdebuut van de Polestar 3 uit te stellen en de klant niet op te schepen met halfslachtige, haperende software, want je wordt overspoeld met elektronische snufjes.

“Zelfs het dashboardkastje open je door op een icoontje op het scherm te drukken.”

Centraal op het dashboard eist het staande beeldscherm de aandacht op. Met dit bedieningspaneel bedien je vrijwel alle functies, van de buitenspiegels tot de mate van vertraging bij regeneratie, van de schokdemping tot het in- en uitschakelen van de overijverige vermoeidheidsassistent en van de stoelventilatie en -verwarming tot de navigatie. Zelfs het dashboardkastje open je door op een icoontje op het scherm te drukken.

Het invoeren van de route naar je bestemming werkt via Google Maps, en is in de Polestar 3 net zo eenvoudig als op je smartphone of thuis achter de laptop. Polestar heeft sowieso veel energie gestoken in een logische menu-opbouw en intuïtieve bediening van alle systemen. Zo zijn de belangrijkste functies overzichtelijk gegroepeerd op het configureerbare hoofdscherm, en roep je snel en zonder hoofdbrekens alle submenu's op.

Luchtvering is standaard

Standaard krijgt de Polestar 3 voortreffelijk zittende stoelen mee, alsmede een luchtgeveerd onderstel. Doordat Polestar dikke isolatiematten rond de elektromotoren en in de wielkasten heeft aangebracht, blijven rijgeluiden tot op hoge snelheid keurig buiten de deur.

Het laat zich raden dat het rijcomfort van de Polestar 3 van hoog niveau is. Waarbij de voortreffelijke afstemming van het onderstel met nadruk moet worden genoemd. De soms hinderlijke bewegingen van andere topzware SUV's (de Polestar 3 weegt 2600 kg) weet de luchtvering van de Polestar 3 perfect te beteugelen, ongeacht het gekozen rijprogramma.

Uiteraard voel je de achterkant wat dieper in de veren zakken wanneer je in de zachtste stand volgas geeft, en zijn oneffenheden in het wegdek beter voelbaar als je voor meer stevigheid hebt gekozen. Wanneer je op een bochtige weg het tempo erin houdt, krijg je echter zelden het gevoel dat je met een 2,6 ton wegende auto onderweg bent. Ook de remmen schudden die 2600 kilo gemakkelijk van zich af. Hulde voor de rijeigenschappen van de Polestar 3!



Polestar 3: twee elektromotoren, 489 pk

En ook met de prestaties zit het (zeer) goed. De Polestar 3 beschikt over twee elektromotoren, die samen een vermogen opwekken van 489 pk. Kies je voor het Performance-pack, dan gaat er zelfs 517 pk naar alle vier de wielen toe. Met of zonder dat Performance-pakket: het verschil in sprintkracht van beide vermogensvarianten is niet groot. Of je nou in 5,0 tellen naar de honderd schiet of in 4,7 seconden, razendsnel ben je toch wel.

De energie voor alle stuwkracht wordt vanuit een 111 kWh grote batterij aangevoerd. Polestar geeft een actieradius op van 631 km (WLTP), voorzien van het Performance-pakket blijft daar 561 kilometer van over. Hoewel het boordnet van de Polestar 3 met een spanning van 400 volt werkt, gaat snelladen evengoed met een hoogste laadvermogen van 250 kW. Een (goedkopere) variant met enkele elektromotor en aandrijving op de achterwielen wordt eind dit jaar aan de reeks toegevoegd.



Polestar 3 (2024) test conclusie

Wanneer een fabrikant besluit om de productiestart uit te stellen, ontstaat het gevaar dat de aanvankelijke aandacht voor het nieuwe model al is verdampt voordat hij goed en wel in de showroom staat. En inderdaad: nadat we de Polestar 3 eind november 2022 hadden bekeken, was hij al weer bijna van ons netvlies verdwenen.

Maar Polestar heeft er goed aan gedaan om de 3 verder te verfijnen, en dan met name het complexe elektrische systeem. De elektrische SUV die het Zweedse merk nu, anderhalf jaar na zijn onthulling, op de weg zet, is een bijzonder indrukwekkende auto geworden.

Tekst: Igor Stuifzand

