Tests

De Polestar 3 ziet er mooi uit, heeft een fraai interieur en biedt overweldigende prestaties en een hoog comfort. Een elektrische SUV die je wil hebben. Maar heb je hem ook nodig?

De Polestar 3 is de sportiever gelijnde broer van de Volvo EX90 en is een enorme auto: bijna 5 meter lang, met uitgeklapte buitenspiegels bijna 2 meter breed en 2584 kg zwaar. Een flinke jongen dus. En toch passen er geen 7 inzittenden in, zoals wel het geval is bij de Volvo. En de bagageruimte is met 484 liter een stuk kleiner, de Volvo geeft je achter de tweede zitrij 655 liter.

Daarmee heeft de EX90 meer bestaansrecht. Hij is veel praktischer, ideaal voor bijvoorbeeld samengestelde gezinnen. Met de Polestar 3 kun je meer pronken. Het is een elektrische SUV die je begeert, maar eigenlijk niet nodig hebt.

Alles uit de kast

Voor zijn elektrische SUV heeft Polestar alles uit de kast getrokken: actieve luchtvering, torque vectoring, vierwielaandrijving, veel duurzame materialen, een groot centraal display van 14,5 inch met het gelauwerde besturingssysteem van Google en een audiosysteem van het gerenommeerde Bowers & Wilkins dat speciaal voor de elektrische SUV ontworpen is en maar liefst 25 speakers telt.

Wat ons ook meteen opvalt, is dat de Polestar 3 uitblinkt in kwaliteit. Ook al hebben we nog te maken met voorseriemodellen, de deuren sluiten alsof ze de goudvoorraad van de Zweedse nationale bank tegen grijpgrage handjes moeten beschermen en alle interieurmaterialen zijn met zorg samengesteld en voelen goed aan.

Poe hé, we testen wat af. En je vindt ze in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Kinderlijk eenvoudig

De genoemde torque vectoring bewijst zijn nut. Het verdeelt het vermogen van de achterste elektromotor zo doeltreffend over de achterwielen dat het nemen van snelle bochten kinderlijk eenvoudig en lichtvoetig gaat, vooral als je bedenkt dat de Polestar 3 bijna 2,6 ton weegt.

De besturing is ook al zo dynamisch: zeer direct, maar desondanks goed te doseren. De Polestar 3 blijft onder alle omstandigheden goed beheersbaar, ook op het natte wegdek tijdens onze testrit, dat bovendien vanwege de lage buitentemperatuur op het punt staat om te bevriezen. Wat dit betreft verloochent de Polestar zijn Volvo-afkomst niet; hij geeft je te allen tijde een rotsvast vertrouwen en een veilig gevoel.

Een kanttekening hierbij is dat de Polestar 3 met het performancepakket af en toe wat moeite heeft om het hogere vermogen van maar liefst 517 pk adequaat op de weg te brengen. Als je het ons vraagt is de basisversie met een ook al geen kinderachtige 489 pk krachtig genoeg.

Polestar 3 test conclusie

Ook al staat de Polestar 3 op hetzelfde platform als de Volvo EX90, de elektrische suv vaart een heel andere koers. De focus ligt op rijdynamiek en een onderscheidend design. De Polestar 3 is een kwalitatief goede, maar met een vanafprijs van bijna 90 mille ook een kostbare auto. Je vraagt je onwillekeurig af of je hem wel nodig hebt.

Lees de volledige test van de Polestar 3 in Auto Review 02/2024.