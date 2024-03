Polestar-baas: automerken die hun EV's uitstellen gaan geheid op hun bek

Nieuws

Polestar gelooft heilig in een volledig elektrische toekomst van de auto-industrie. CEO Thomas Ingenlath steekt dat niet onder stoelen of banken en zegt tegen merken die hun EV-strategie in een lagere versnelling zetten dat ze op hun tellen moeten passen.

Een van de merken die terugkomen op hun EV-plannen is Mercedes. Vanwege de tegenvallende marktomstandigheden verkoopt Mercedes minder EV's dan verwacht. Ook heeft het zijn oorspronkelijke verkoopdoelstelling op de lange baan geschoven. Ford zet eveneens de rem op zijn EV-investeringen. Stom, zegt Polestar bij monde van zijn CEO.

“Merken die zich niet 100 procent inzetten voor elektrificatie, trappen in een valkuil.”

"Merken die zich niet 100 procent inzetten voor elektrificatie, trappen in een valkuil", waarschuwt Ingenlath. "Gezien de complexiteit waarmee de marktintroductie van een EV gepaard gaat, lopen ze binnen no-time achter op de merken die de technologie wel volledig omarmen."

De baas van Polestar voegt hieraan toe: "Elektrische aandrijflijnen, batterijen en software worden alsmaar beter. Het is heel gevaarlijk als je niet in deze innovaties gelooft. Merken die denken dat er nog tijd genoeg is en niet meteen meedoen, lopen geheid in de val op het moment dat consumenten er klaar voor zijn."

'Enorme kans voor Polestar'

Tegelijkertijd ziet de CEO een 'enorme kans voor Polestar'. Vooral in het segment van de premium performance-modellen. Ingenlath wil dan ook een einde maken aan de hardnekkige vergelijking tussen Tesla en zijn merk: "We richten ons op twee verschillende markten. Polestar is niet voor de massa. We concurreren niet met merken die dit wel doen. Onze focus ligt op exclusieve en hoogwaardige EV's."

Polestar: 5 performance EV's per 2026

De uitspraken van de Duitse CEO zijn opmerkelijk, omdat ook Polestar hinder ondervindt van de wereldwijd tegenvallende EV-verkopen. Nog niet zo lang geleden besloot het merk daarom 450 banen te schrappen. Maar voor dit jaar en verder staan alle seinen op groen. Polestar heeft twee nieuwe modellen onthuld (de Polestar 3 en de Polestar 4), die een boost moeten geven aan de verkopen. En in 2026 wil Polestar vijf performance-EV's hebben.