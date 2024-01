Polestar 4: fraaie auto, maar met de achterruit op de verkeerde plek

Nieuws

Is het een SUV? Of toch een coupé? Eigenlijk is de Polestar 4 allebei. Of allebei niet. Het uiterlijk en de specs waren al onthuld, maar nu weten we ook alles over de prijs en de levertijd van de Polestar 4.

We beginnen met het vreemdste detail van de Polestar 4: het lijkt wel of de ontwerpers een fout hebben gemaakt en de achterruit te hoog hebben geplaatst. Maar niets is minder waar, het is bewust. "Voor de veiligheid van de achterpassagiers wil je de chassisbalk lager positioneren. Het is een briljant idee dat veiligheid en zichtbaarheid samenbrengt", licht Polestar-baas Thomas Ingenlath desgevraagd toe. Ter compensatie van het lichtgebrek loopt het glazen dak door tot voorbij de hoofden van de inzittenden.



Geen achterruit, maar een digitale binnenspiegel

De bestuurder hoeft niet te gokken of er iemand achter hem rijdt, maar ziet dat via een digitale binnenspiegel. Die krijgt zijn informatie via een camera in het dak. Laten we niet te zuur doen, zo’n spiegel heeft voordelen, want hij biedt een breder beeld dan de traditionele spiegel. Maar in het donker en met regen is onze ervaring met camera’s tot nu toe nog niet best.

De digitale feed kan worden gedeactiveerd. De bestuurder ziet dan nog steeds niets door de achterruit, maar kan in elk geval zien wat de achterpassagiers uitspoken in hun donkere ruimte. Over de bediening van de multimedia zal hij tevreden zijn, want die wordt geheel volgens merktraditie ondersteund door Google.

Polestar 4 tussen SUV en coupé

De Polestar 4 houdt het midden tussen een SUV en een coupé en is 4,84 meter lang, 2,14 meter breed en 1,54 meter hoog. Daarmee positioneert hij zich precies tussen de Polestar 2 en de Polestar 3. De wielbasis is bijna drie meter lang en het SEA-platform (Sustainable Experience Architecture) komt van moederbedrijf Geely.



Polestar 4 bestellen: 2 mogelijkheden

Er komen twee versies op de markt van de Polestar 4. Beide versies zijn uitgerust met een batterij van 100 kWh. De Long range Dual motor met vierwielaandrijving heeft een vermogen van 544 pk en een koppel van 686 Nm. De achterwielaangedreven Long range Single motor heeft een elektromotor met 272 pk en 343 Nm levert.

Snelladen kunnen beide versies met 200 kW, bij een lader aan de straat is het maximale laadvermogen 22 kW. Dat laatste is een optie die je alleen kunt bestellen met het 5500 euro kostende Plus Pack. Je krijgt dan ook een head-up display en een geluidsinstallatie van Harman Kardon met 12 luidsprekers, stoelverwarming achterin en een elektrisch verstelbare achterbank.

De Polestar 4 heeft de hardware aan boord om bidirectioneel (V2L) te kunnen laden. Dit houdt in dat de batterij niet alleen gevoed kan worden via een laadkabel, maar dat de stroom ook de andere kant op kan gaan. De batterij voedt daarmee dus andere apparaten.



Polestar 4 prijs en specs

Long range Single Motor (actieradius: 610 km). Prijs: 64.800 euro, 0-100 km/h in 3,8 s, 200 km/h

Long range Dual motor (actieradius: 580 km). Prijs: 72.800 euro, 0-100 km/h in 7,1 s, 200 km/h

Wil je een Polestar 4 rijden, dan moet je nog tot minstens augustus 2024 wachten. Dan worden de eerste leveringen verwacht. Bestellen kan vanaf nu.

Volvo S90 en Polestar 4

En dan nog een voorspelling. Later dit jaar wordt de elektrische Volvo S90 onthuld. Daarover is nog maar weinig bekend. Maar omdat Polestar en Volvo tot hetzelfde concern behoren, gaan we ervan uit dat de elektrische S90 en de Polestar 4 op hetzelfde platform staan en qua design veel van elkaar weg zullen hebben. Onze tip voor de Volvo-ontwerpers: Volvo-rijders zijn wat traditioneler en stellen een normale achterruit vast op prijs.