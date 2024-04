De opvolger van de Polestar 2 heet geen Polestar 2 (en dat is volgens het merk heel logisch)

Nieuws

De Polestar 2 is sinds 2020 op de markt en zwaait naar verwachting in 2027 af. Aan zijn opvolger wordt al gewerkt, maar die heet gek genoeg geen Polestar 2.

De huidige Polestar 2 kreeg nog recentelijk een facelift, maar in 2027 is het echt over en uit voor het eerste EV-model van Polestar (de Polestar 1 was een plug-in hybride auto). Omdat de Volkswagen Golf al sinds de tachtigjarige oorlog Golf heet en de naam Toyota Corolla is teruggevonden in de piramides van Egypte, zou je verwachten dat de opvolger van de Polestar 2 ook weer zo heet, maar niets is minder waar.

Volgens CEO Thomas Ingenlath kiest het merk voor een heel andere naamstrategie. In gesprek met het Britse Autocar laat hij weten dat de Polestar 2 wordt vervangen door een volledig nieuwe auto met de naam ... Polestar 7.

Polestar 7: bewuste keuze

Polestar kiest bewust voor een volledig nieuwe naam. Volgens Ingenlath kan dezelfde naam voor meerdere modelgeneraties innovaties belemmeren: “Door de opvolger van de Polestar 2 een ander cijfer te geven, zullen onze ontwikkelaars en designers niet belemmerd worden door de oude naam en vastzitten in het concept van het huidige model”, legt de CEO uit.

De Polestar 2 staat nu op het CMA-platform van Volvo, maar naar verluidt zal de Polestar 7 op het SEA-platform van moedermaatschappij Geely staan. Dit platform wordt momenteel onder andere gebruikt voor de Zeekr 001, de Volvo EX30 en de Polestar 4.

Naamstrategie Polestar

In plaats van modelnamen, kiest Polestar voor een cijfermatige aanpak. De Polestar 2 is een hatchback, de Polestar 3 een grote SUV (foto linksboven), de Polestar 4 een SUV in coupéstijl (foto rechtsboven) en de Polestar 5 (foto linksonder) een sedan die moet concurreren met de Tesla Model S en de Porsche Taycan. De Polestar 6 is dan weer een open sportwagen (foto rechtsonder) en om de chaos compleet te maken, gaat de opvolger van de Polestar 2 dus Polestar 7 heten. We voelen een kleine identiteitscrisis opkomen ...

