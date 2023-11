TEST - Polestar 2 Long Range Single Motor: dit veranderde na de facelift (2023)

Wie zijn oude Polestar 2 inruilt voor een nieuwe, zal niet steil achteroverslaan van het uiterlijk. Maar dat zal-ie alsnog doen van de technische verbeteringen. De Polestar 2 werd zowel sneller als zuiniger, en de actieradius en laadsnelheid namen fors toe. En dan kreeg hij ook nog achterwielaandrijving …

Van alle nieuwe Chinese merken is Polestar in Nederland een van de meest succesvolle. Het merk lift handig mee op de grote populariteit van Volvo. De Polestar 2 ís strikt genomen ook een Volvo; hij is gebaseerd op een conceptcar van het Zweedse merk. En ook technisch zijn er veel onderdelen met Zweeds vlaggetje, de Polestar 2 staat op hetzelfde platform als de elektrische Volvo XC40.

Dankzij dat oerdegelijke Zweedse imago volgen Nederlanders het Polestar-nieuws dan ook met meer dan gemiddelde belangstelling. In 2023 werden 1597 Polestars 2 verkocht (tot 1 november). De grote en dure Polestar 3 (die technisch gelijk is aan de Volvo EX90) komt pas volgend jaar, maar kan al rekenen op volle orderboeken.



Verschil Standard Range en Long Range

Voor we met de nieuwe 2 aan de slag gaan, eerst even de beginselen in de Polestar-kunde. De 2 wordt geleverd in vier versies, allemaal met lange typebenamingen. De versie met achterwielaandrijving verschijnt in twee smaken: Polestar 2 Standard Range en Long Range. Beide versies krijgen Single Motor achter hun naam. Er is ook een vierwielaangedreven Polestar 2, de Longe Range Dual Motor. Die kun je voor 6500 euro met een Performance Pack uitrusten. Met 476 pk en 740 Nm is dat het sportieve topmodel.



“Het is niet alleen de heerlijke duw in de rug die de facelift zo ingrijpend maakt.”

Polestar 2 heeft nu achterwielaandrijving

De facelift die de Polestar 2 heeft gekregen, leidde vooral in technisch opzicht tot grootse daden. De uiterlijke wijzigingen bleven beperkt tot een nieuwe grille. Die was bij de oude 2 nog vergelijkbaar met die van een benzineauto, maar nu is-ie gesloten, alsof Polestar nu pas écht uit de kast is als elektrisch merk. Alleen aan de onderkant is nog een kleine opening voor de koeling van de elektromotor.



Wij rijden met de Polestar 2 Long Range Single Motor. Onderhuids is geen sprake van een facelift, maar van een metamorfose. Het vermogen wordt nu overgebracht op de achterwielen, een trucje dat eerder al bij de Volvo XC40 werd toegepast. Van trekken naar duwen, zo zou je het ook kunnen noemen. Sportieve rijders zullen in hun nopjes zijn, want door die duw in de rug zijn de rijeigenschappen sportiever. Kun je een beetje sturen, dan kun je de achterkant gecontroleerd laten uitbreken. En dat blijft voor autoliefhebbers nog altijd een magische handeling.



20 procent meer actieradius Polestar 2



Maar het is niet alleen de heerlijke duw in de rug die de facelift zo ingrijpend maakt. Het accupakket van 82 kWh (waarvan 79 kWh bruikbaar) is nieuw en biedt twee voordelen: snelladen kan nu met 205 kW en de batterij is efficiënter. Het WLTP-verbruik is teruggebracht naar 14,8 kWh/100 km. Dat levert een royale actieradius op van 655 kilometer (een plus van zo’n 20 procent) en daarmee kun je in theorie in één ruk van Utrecht naar Berlijn rijden. Ook de elektromotor is veel krachtiger, het vermogen van de Long Range Single Motor steeg van 231 naar 299 pk en het koppel van 330 Nm maar 490 Nm.



Berlijnse Muur

Als je instapt, moet je tweemaal knipperen. Alles ademt Volvo. Zelfde vorm van de stoelen, zelfde inrichting van het dashboard, zelfde stuur met identieke knoppen. Materiaalkwaliteit, afwerking: het ziet er allemaal even fraai uit en er is geen knop of detail te veel aangebracht. De schoonheid zit ‘m vaak in de details, zoals de frameloze buitenspiegels, die pas echt opvallen als je in de auto zit. Over de stoelen steken we weer de loftrompet: ze zijn groot, ruim, niet te stevig en niet te zompig. Dierenliefhebbers zullen de Polestar 2 ook hun zegen geven, want de stoelen zijn gemaakt van natuurlijke materialen en er zijn geen koeien voor gesneuveld.



Eigenlijk is er maar één vervelend detail: de middentunnel, die als een Berlijnse Muur oprijst tussen bestuurder en bijrijder. Hij is zo hoog en breed dat lange bestuurders hun rechterbeen maar net kwijt tussen het stuur en de middentunnel. Vooral als je de adaptieve cruisecontrol gebruikt en even je benen wilt strekken, kost het moeite om ze uit die ruimte te wurmen. Verder is de achterruit nogal klein en zijn de dodehoeken groot.

Pessimistische meekijker

Achterin is de ruimte niet meer dan redelijk. Hoewel hij in elektrische auto’s overbodig is, heeft de 2 nog een doorlopende middentunnel, zodat je eigenlijk niet met vijf personen in een auto kunt zitten. Ter compensatie hebben de achterpassagiers wel hun eigen USB-poorten en ventilatieroosters. Het infotainmentsysteem werkt via Google en dat is fijn en vertrouwd.



Bovendien worden de stemcommando’s uitstekend begrepen, zodat je algauw niet meer handmatig je bestemming intoetst en ook de radiozenders of je favoriete Spotify-lijst kiest zonder je handen te gebruiken. Geinig is de range-assistent, die op basis van je rijgedrag als een soort Statler en Waldorf uit de Muppetshow de meest pessimistische voorspellingen doet over je rijbereik. Het geeft je het geruststellende gevoel dat je zelfs als je als een malloot door het verkeer banjert toch je bestemming haalt. De boordcomputer zelf rekent je realistischer waarden voor en in het navigatiescherm lees je af hoeveel acculading je op de bestemming overhoudt.

Comfortabele kilometervreter



Grote vraag is: leidt duwen in plaats van trekken tot sportievere rijeigenschappen? En het antwoord is: zeker. Het is altijd leuker om door de bocht geduwd te worden. Bovendien is de balans beter: bij snel optrekken komt de neus van de auto wat omhoog en gaat een deel van het gewicht naar de achterwielen. Die hebben meer grip. In bochten ligt de gripgrens zo hoog dat de achterkant niet snel onverwacht zal uitbreken. Maar de Polestar 2 blijft vooral een comfortabele kilometervreter. Voor echt sportief rijgedrag is de besturing niet direct genoeg en voelt de auto wat te zwaar aan – hij weegt dan ook twee ton.



Polestar 2 prijs: even schrikken, geen SEPP

Daar staat veel tegenover. We ervaren opnieuw hoe fijn one pedal driving aanvoelt in de Polestar 2 en binnenin is het zo stil dat zelfs onze playlist met klassieke pianoconcerten prima tot zijn recht komt. Goedkoop is de Polestar 2 Long Range Single Motor niet met zijn prijs van 55.200 euro, en die prijs stijgt nog als je valt voor de verleidingen van de optiepakketten. Het Pilot pack (3000 euro), met onder meer adaptieve cruisecontrol en een systeem dat je in het midden van je rijbaan houdt, zouden we zeker aanvinken.

Als je eenmaal die fijne pianoklanken uit de Harman Kardon-geluidsinstallatie hebt gehoord, ga je geheid voor de bijl en tik je nog eens 5000 euro af. Dan krijg je ook nog een panoramadak, volledig elektrisch verstelbare voorstoelen een warmtepomp. Even bloeden, maar vervolgens blijft er nauwelijks meer iets te wensen over.