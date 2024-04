Hoe Tesla ondanks dalende cijfers toch weer de grootste EV-verkoper ter wereld is

Nieuws

BYD leverde in het laatste kwartaal van 2023 voor het eerst meer EV’s af dan aartsrivaal Tesla. De rollen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar weer omgedraaid, al zijn de Amerikanen toch niet blij met de verkoopcijfers …

Tesla verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar 386.810 nieuwe auto’s, een daling van 20 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Toen had het Amerikaanse merk namelijk een recordkwartaal met 494.989 verkopen.

Tevens verkocht Tesla in januari, februari en maart 8,5 procent minder auto’s dan in dezelfde maanden in 2023. Het is de eerste keer sinds het tweede kwartaal van 2020 dat de verkoopcijfers van Tesla dalen. Destijds was corona verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Verklaring van Tesla

Het is dus duidelijk dat de verkopen van het merk onder leiding van Elon Musk flink teruglopen. Daar zijn meerdere redenen voor, aldus Tesla zelf: “De daling van de aantallen was gedeeltelijk te wijten aan het opzetten van de productielijn van de gefacelifte Model 3 in onze fabriek in Fremont en fabriekssluitingen als gevolg van scheepvaartomleidingen veroorzaakt door het Rode Zee-conflict en een brandstichting in Gigafactory Berlin”, zo verklaart de EV-producent in een statement.

Meer van dit soort Tesla-berichten lezen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook de teruglopende vraag naar elektrische auto’s in China kan niet los worden gezien van de tegenvallende verkoopresultaten. China is een van de grootste EV-markten wereldwijd en daarmee ook een van de belangrijkste voor Tesla.

Ook BYD stelt teleur

Dat geldt evengoed voor BYD. Hoewel het Chinese automerk druk bezig is om zijn EV’s wereldwijd aan de man te brengen, blijft de thuismarkt de belangrijkste afzetmarkt. De teruglopende Chinese vraag heeft dan ook directe gevolgen voor BYD: het merk verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar 300.114 volledig elektrische auto’s.

Dat is bijna 43 procent minder dan het recordaantal van 526.409 verkochte EV’s in het laatste kwartaal van 2023. Het betekent eveneens dat BYD de wisseltrofee voor Best Verkopende EV-producent Wereldwijd weer moet inleveren bij Tesla.