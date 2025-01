Mazda 6e (2025): eindelijk een verrukkelijk alternatief voor de Tesla Model 3

Nieuws

De eerste elektrische Mazda was een flop. Mazda probeert het nu opnieuw met de nieuwe Mazda 6e. En warempel, met deze elektrische opvolger van de Mazda 6 schiet Mazda wel raak. De Tesla Model 3 moet op zijn tellen passen.

Met de Mazda MX-30 betrad Mazda in 2020 de EV-markt. Leuk ding om te zien met een mooi interieur, maar ook met een beroerde actieradius van 200 kilometer. Met tegenwind haalde je net de dealer op de hoek voor onderhoud. De auto werd een flop, hoe vaak Mazda ook hamerde op het feit dat veel mensen helemaal geen grote actieradius nodig hebben.

Mazda 6e actieradius

Met de nieuwe, 4,9 meter lange Mazda 6e neemt het merk wraak. De stijlvolle hatchback is leverbaar met twee accupakketten: 68,8 kWh (479 km) en 80 kWh ( 552 km). De eerste batterij is met 200 kW in 22 minuten op te laden (10 tot 80 procent). Heb je na een kwartier de koffie al op, dan kunnen jullie er weer 235 kilometer tegenaan.

Dit zijn keurige cijfers, we zijn de Mazda MX-30 in één klap vergeten. Vooral ook omdat de Mazda 6e er zo gaaf uitziet. Eindelijk een keer geen SUV, maar een stijlvolle 5-deurs hatchback. SUV-haters springen een gat in de lucht. Voetgangers ook, want een SUV is een grotere bedreiging voor hen (zie het bericht hieronder).

Voordat je naar de dealer rent om de Mazda 6e met de grootste batterij te reserveren; weet dat je minder vermogen hebt dan de instapper. Die levert 258 pk, de Long Range geeft het op bij 245 pk. Geen wereldschokkend verschil, maar toch. Het verbruik van de Mazda 6e Long Range bedraagt 16,5 kWh/100 km.

Als de Mazda 6e je bekend voorkomt, heb je helemaal gelijk. In China heeft Mazda de EZ-6 onthuld en de elektrische Mazda 6 die naar Europa komt, is niets meer of minder dan de EZ-6 met hier en daar een kleine aanpassing.

Minder dan 45.000 euro

Mazda belooft een vanafprijs die onder de 45.000 euro ligt. Dat is minder dan wat de Hyundai Ioniq 6 moet kosten, om er maar een andere eigenzinnig gelijnde EV bij te halen.

De Tesla Model 3 is goedkoper, maar daar zet de Mazda 6e een veel mooier interieur tegenover. Geen kaalslag als in een subtropisch regenwoud, maar een luxe aankleding met nappaleer en suède in een warme beige kleur (Takumi Plus). Hiermee vergeleken lijkt het binnenste van de Model 3 wel op een mortuarium.

Dat zijn toch geen ...

We hopen dat onze ogen ons bedriegen, maar het stuur van de Mazda 6e lijkt touchknoppen te hebben. Dat is dan ook het enige smetje wat we kunnen ontdekken. Het centrale scherm meet 14,6 inch. Verder beschikt de bestuurder over een 10,2-inch digitaal instrumentarium en een head-up display met augmented reality. Mazda heeft het verder over zes Smart Modus, verschillende functies die met één commando zijn te bedienen. Zoals een carwash-modus. Navigeert de auto dan naar de dichtstbijzijnde wasstraat? Laten we het hopen.

Mazda 6e prijs en levertijd

De nieuwe Mazda 6e staat vanaf zomer 2025 bij de dealer. Zoals gezegd ligt de prijs onder 45.000 euro, de exacte bedragen worden in het voorjaar bekendgemaakt.

Als de Mazda 6e Long Range niet heel veel duurder wordt dan 45 mille, heeft de Tesla Model 3 er een geduchte concurrent bij. Ja, zijn actieradius is groter en hij kan met 250 kW snelladen, maar de Mazda 6e heeft een hoger trekgewicht (1500 kg) en een hoogwaardiger interieur. Bovendien heeft de Mazda 6e een handige grote achterklep.



Ten slotte drinken we liever een kopje thee met Masahiro Moro, de CEO van Mazda, dan met Elon Musk, de baas van Tesla die de laatste tijd eigenaardige trekjes begint te vertonen ...