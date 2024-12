Waarom het gevaarlijk is dat SUV’s met 50 km/h door de stad knallen

Nieuws

SUV- en pick-up liefhebbers opgelet. Jullie rijden in een auto waarbij de kans dat je een voetganger ernstig verwondt bij een aanrijding groot is. Veel groter in elk geval dan bij mensen met een sedan, hatchback of stationwagon.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Onderzoekers analyseerden 202 ongevallen met voetgangers en ontdekten dat de kans op ernstig letsel stijgt naarmate de snelheid van de auto toeneemt. Die uitkomst zal je niet verbazen.

SUV’s levensgevaarlijk voor voetgangers

Interessanter is dat het risico op (ernstig) gewonde voetgangers groter wordt als het voertuig een hogere voorkant heeft, zoals SUV’s en pick-uptrucks. "Een kleine toename in de snelheid bij een botsing kan het gevaar voor een voetganger flink vergroten," zei IIHS-baas David Harkey in een verklaring. "Onze voorliefde voor SUV's en pick-ups versterkt dat effect."

En het gaat hard met de voetgangersveiligheid. Bij ‘gewone’ auto’s neemt het risico op ernstig letsel toe van 9 naar 52 procent als de snelheid toeneemt van 15 mph (24 km/h) naar 35 mph (56 km/h). Maar als er een hoger voertuig bij betrokken is, schiet dat percentage omhoog van 11 naar 91 procent.



Foto: gemeente Den Haag



Utrecht 30 km/h in 2026

Deze uitkomst werd vergeleken met de resultaten van een soortgelijk onderzoek in Duitsland, dat in 2022 werd gedaan. In Duitsland was het aantal slachtoffers lager dan in de Verenigde Staten. De onderzoekers leggen een link met het type auto dat populair is. In de VS vormen pick-ups en SUV’s de overgrote meerderheid van de auto’s. In Duitsland neemt hun aandeel toe, maar rijden ook veel sedans, hatchbacks en stationwagons rond.



Het advies van IIHS: verlaag de maximumsnelheid in drukke stedelijke gebieden. New York gaat dat al op veel plekken doen, daar mag je nog maar 20 mph (32 km/h) rijden.



Ook in steeds meer Nederlandse steden wordt de snelheid verlaagd van 50 km/h naar 30 km/h. Amsterdam deed het in 2023, Utrecht volgt in 2026.



Den Haag 30 km/h in 2025



De gemeente Den Haag is eveneens flink bezig met snelheidsverlagingen en legt op zijn website uit waarom. “Uit onderzoek blijkt dat de kans op een dodelijk ongeval op een weg met een maximumsnelheid van 50 km/h keer zo groot is als op een weg met een maximumsnelheid van 30 km/h. Meer dan 75 procent van de verkeersongevallen in Den Haag gebeurt op een weg waar de snelheidslimiet 50 km/h is. Dit terwijl ongeveer 35 procent van de wegen deze snelheid hanteert.”

Als je dit niet ziet zitten, is er misschien nog één uitweg: verkoop die plompe SUV of potsierlijke pick-uptruck en ga iets kleiners rijden. Wie weet dat het aantal ongelukken wel zo snel afneemt dat de snelheid weer omhóóg gaat.