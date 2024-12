Winterbanden in Duitsland: dit is wanneer ze verplicht zijn

Nieuws

Deze boete hangt boven je hoofd als je zonder winterbanden door Duitsland rijdt wanneer ze verplicht zijn. De belangrijkste vragen én antwoorden over winterbanden in Duitsland.

Wanneer zijn winterbanden in Duitsland verplicht?



Eigenlijk is het heel simpel: in Duitsland moet je onder winterse omstandigheden verplicht op winterbanden rijden. Dan hebben we het over gladheid door sneeuw of ijs. Deze regel geldt voor personenauto’s en campers en is dus afhankelijk van de weersituatie; een situative winterreifenplicht. Motorfietsen zijn uitgesloten.



Dit zijn de eisen voor winterbanden



Goedgekeurde winterbanden hebben het three peak mountain-symbool op de wang: de berg met het sneeuwvlokje.

De minimale profieldiepte is 1,6 millimeter, maar vervang ze alsjeblieft bij 4 millimeter. Extra opletten bij tweedehands winterbanden .



. Om alle vier de wielen van de auto moet een winterband liggen. En dus niet alleen om de aangedreven wielen.

Zijn all-seasonbanden toegestaan?



Heel kort door de bocht is het antwoord 'ja'. Goede allseasons of vierseizoenenbanden, herken je aan het three peak mountain-symbool op de wang. Je weet wel, de berg met het sneeuwvlokje. Dat je Nederland in veel gevallen beter all-seasonbanden kunt kopen dan winterbanden, lees je in deze column: All season banden of winterbanden.

Oudere allseason banden droegen nog weleens de afkorting M+S (mud & snow), maar dan zonder het three peak mountain-symbool. Die gelden niet langer als goedgekeurde winterband.

M+S-banden gelden niet meer als winterband



Vanaf oktober 2024 gelden M+S-banden zonder sneeuwvlokjessymbool niet meer als geschikte all season banden voor Duitsland. Ze zijn niet goedgekeurd als winterband en je mag er dan ook niet meer mee door een Duits winterlandschap rijden. Doe je dit wel, dan riskeer je een boete.

Wat is de boete in Duitsland als je geen winterbanden hebt?



Je riskeert een boete van minimaal 60 euro als je met verkeerde banden door de Duitse sneeuw rijdt. Als je je medeweggebruikers als gevolg van ongeschikte banden hindert of in gevaar brengt, kan dit oplopen tot 80 euro.

Waar zijn winterbanden nog meer verplicht?



In een aantal Europese landen zijn winter- of all-season banden bij winters weer verplicht. Zoals Oostenrijk, Tsjechië en Zweden. In een aantal Franse provincies is dat ook het geval. Dus ook als je de komende kerstvakantie naar het buitenland pad gaat, kan het slim zijn om winterbanden onder je auto te monteren.