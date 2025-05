Zero-emissiezone Utrecht: hier moet je op letten

Nieuws

In Utrecht geldt sinds begin 2025 een zero-emissiezone voor bestelwagens. Alleen zonder CO2-uitstoot zijn busjes welkom, enkele uitzonderingen daargelaten. Waar ligt deze zone precies, welke regels gelden er en hoe zit het met de milieuzone?

Waar ligt de zero-emissiezone in Utrecht?

De zero-emissiezone in Utrecht is zeer grillig van vorm en daardoor moeilijk te bepalen. Grofweg gaat het om:

Het gebied binnen de Utrechtse Singel

Het stationsgebied

Het Jaarbeursgebied

Zelf spreekt de gemeente van de ‘blauwe zone'. Een gedetailleerde kaart met straatnamenlijst is terug te vinden op de gemeentelijke website. Ook kun je hier een adres ingeven, waarna meteen wordt aangegeven of dit binnen de zone valt.

Met welke busjes mag je de zero-emissiezone in?

De regels in Utrecht zijn gelijk aan andere Nederlandse steden met een zero-emissiezone. Dit betekent:

Elektrische voertuigen en waterstofbussen zijn altijd toegestaan.

Bussen met een Euro 5-motor mogen nog tot 1 januari 2027 de zone in.

Euro 6-bussen, geregistreerd voor 1 januari 2025, hebben toegang tot 1 januari 2028 (mogelijk verlengd tot 2029, afhankelijk van nieuwe wetgeving).

Alle lokale en landelijke regels vind je op de gemeentelijke website. Ook heeft de gemeente een handige kentekencheck, mocht je niet weten welke Euro-klasse jouw bus heeft.

Stadshubs als alternatief

Utrecht heeft er bovendien voor gekozen om 14 stadshubs in het leven te roepen. Kun jij of jouw leverancier de stad niet meer in, dan kunnen bestellingen bij een van deze hubs worden afgegeven. Voordeel is dat van hieruit ook buiten de venstertijden om bevoorraad mag worden.

Boete per 1 juli 2025

Tot 1 juli 2025 worden geen boetes uitgedeeld, maar ontvang je een waarschuwing. Heb je geen toegang, maar moet je toch de zone in? Dan kun je 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen bij de RDW voor €30 per dag. Andere ontheffingsmogelijkheden zijn beschikbaar, bijvoorbeeld:

Langere levertijd van een bestelde elektrische bus

Aangepast voertuig voor een handicap

Speciale voertuigen die (nog) niet elektrisch beschikbaar zijn

Alle ontheffingen kun je aanvragen via de RDW-website. Meer informatie is bovendien te vinden op een speciale zero-emissiewebsite van de landelijke overheid. Hier vind je het laatste nieuws en alle regels.