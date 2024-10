Deze 29 steden krijgen definitief een zero-emissiezone

Nieuws

De regering had er eigenlijk geen zin in: zero-emissiezones. Maar nu worden de plannen voor ‘schone’ binnensteden toch doorgezet. Per 1 januari 2025 zijn veel brandstofbusjes niet meer welkom in 14 steden. En dat is nog maar het begin.

De Staatssecretaris voor Openbaar Vervoer en Milieu, Chris Janssen (PVV), heeft de kabinetsbezwaren ingetrokken. In het regeerprogramma, dat de regerende partijen aan de start van hun regeerperiode hebben opgesteld, werd nog aangekondigd dat er een onderzoek zou komen naar de mogelijkheid om de zero-emissiezones af te schaffen.

Gemeentes mogen zelf beslissen of ze zero-emissiezone willen

De reden voor het afschaffen: het zou ondernemers teveel geld gaan kosten. Daarbij werd voorbij gegaan aan ondernemers die al hebben geïnvesteerd, bijvoorbeeld in elektrische bussen die wél welkom blijven in stadscentra. Bovendien bleek dat gemeentes dit zelf mogen beslissen, daar is de landelijke overheid in principe niet voor nodig.

Er is dus geen ontkomen meer aan. Na 1 januari 2025 hebben veel bussen geen toegang meer tot 14 stadscentra. In de loop van het jaar en de jaren die er op volgen, groeit dit aantal uit tot 29 gemeentes die hebben aangegeven een zero-emissiezone in te stellen.

In de komende jaren kunnen er echter nog meer steden bijkomen die zich nu nog niet hebben gemeld. De hele lijst met steden vind je onderaan dit artikel.

Ontheffing aanvragen voor zero-emissiezone

In een zero-emissiezone zijn alleen bussen zonder CO2-uitstoot welkom (elektrisch en waterstof). Echter, de komende jaren zijn er uitzonderingen. Heeft je bus een Euro 5-motor, dan ben je tot 1 januari 2027 welkom, met Euro 6 mag je nog tot 1 januari 2028 binnenrijden. Mits die Euro 6-bus vóór 1 januari 2025 op kenteken staat. Ook kun je 12 keer per jaar een ontheffing aanvragen.

Deze steden krijgen een zero-emissiezone



We zetten de gemeentes met milieuzones op een rij, op volgorde van de datum waarop de zones van kracht worden:

Gemeente Datum Amersfoort 1-1-2025 Amsterdam 1-1-2025 Assen 1-1-2025 Delft 1-1-2025 Den Haag 1-1-2025 Eindhoven 1-1-2025 Gouda 1-1-2025 Leiden 1-1-2025 Maastricht 1-1-2025 Nijmegen 1-1-2025 Rotterdam 1-1-2025 Tilburg 1-1-2025 Utrecht 1-1-2025 Zwolle 1-1-2025 ’s-Hertogenbosch 1-3-2025 Groningen 1-4-2025 Haarlem 1-6-2025 Enschede 1-7-2025 Dordrecht 1-1-2026 Schiphol 1-1-2026 Zaanstad 1-1-2026 Arnhem 1-6-2026 Alphen a/d Rijn 1-7-2026 Venlo 1-1-2027 Almere 1-1-2028 Deventer 1-1-2028 Apeldoorn 1-1-2030 Ede 1-1-2030 Hilversum nog niet bekend

Zero-emissiezone of milieuzone?

Er wordt vaak gesproken over milieuzones. Deze milieuzones worden echter zeer lokaal geregeld waardoor de regels per gemeente kunnen verschillen. De zero-emissiezones krijgen in elke gemeente dezelfde regels en vervangen daar de huidige milieuzones. Omdat de signalering en borden voor de zero-emissiezones nog niet klaar zijn, staat er bij onze artikelen vaak nog een milieuzonebord op de foto.