Krijg je nog subsidie voor je bedrijfsauto in 2025?

De SEBA-subsidie (Subsidie Emissieloze BedrijfsAuto’s) is in het leven geroepen om de transitie naar elektrisch rijden haalbaarder te maken. Per bus kun je maximaal € 5000 subsidie aanvragen voor een nieuwe elektrische bedrijfswagens. Maar kan dat in 2025 ook nog?

De regels zijn helder: wie maximaal € 5000 uit de SEBA-subsidiepot (Subsidie Emissieloze BedrijfsAuto’s) wil halen, moet de subsidieaanvraag uiterlijk 31 december 2024 indienen. Is de pot eerder leeg, dan gaat het loket eerder dicht. En in 2025 krijg je helemaal geen subsidie meer voor elektrische bedrijfswagens. Wacht daarom niet te lang.



Prijzen elektrische bussen worden lager

Begin dit jaar werd meteen goed gebruik van gemaakt van de SEBA, want de pot was eind juli 2024 eigenlijk al leeg. Gelukkig is hij daarna weer gevuld, met 30 miljoen euro. Daarvan is nu (peiling 9 september 2024) nog 23 miljoen euro over, 38 procent van de totale pot. Hoewel het extra geld in de pot doet vermoeden dat de overheid graag wil meewerken aan de overstap op elektrisch is het erg onwaarschijnlijk dat er volgend jaar weer een kapitaalinjectie komt.

De subsidie is in het leven geroepen omdat elektrische busjes (of op waterstof, zolang er maar geen CO2 uitkomt) erg prijzig zijn. Volgens de overheid zijn die prijzen nu iets meer genormaliseerd en daarom is de subsidie niet meer nodig.

Dat de prijzen voor elektrische bedrijfswagens vanaf 2025 meer in de buurt komen van dieselmodellen, is overigens niet alleen omdat de elektrische versies inderdaad iets goedkoper worden. Het heeft vooral te maken met de afschaffing van de bpm-vrijstelling op brandstofbussen, eveneens per 1 januari 2025. Een bus op diesel of benzine wordt dan gemiddeld ergens tussen de tien- en vijftienduizend euro duurder.

SEBA-loket open tot uiterlijk 31 december 2024

Overweeg je een elektrische bestelwagen aan te schaffen, wacht dan niet te lang. Nu is de subsidiepot nog goed gevuld. Op 31 december 2024 gaat het SEBA-loket echt dicht, maar het zou dus zomaar kunnen zijn dat de bodem van de pot al eerder in zicht is.