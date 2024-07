Elektrisch busje kopen met subsidie? De pot is weer gevuld

Nieuws

Vanaf 26 juli 2024 is de SEBA-subsidiepot voor elektrische bedrijfswagens weer gevuld. Opnieuw met 30 miljoen euro. Een klein deel daarvan is alweer op door aanvragen die er nog lagen. Wacht dus niet te lang met aanvragen.

SEBA-subsidie juli 2024

SEBA staat voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA). Hij is bedoeld voor ondernemers of non-profit-organisaties die een nieuwe, emissieloze bedrijfswagen willen kopen of financial leasen. Op 9 juli was de subsidiepot leeg, maar nu is hij toch weer aangevuld met 30 miljoen euro.



Aan de voorwaarden verandert niks. Dus nog altijd krijg je maximaal 5000 euro subsidie voor een bedrijfswagen zonder uitstoot. Dit betekent dat naast elektrisch aangedreven bedrijfswagens ook busjes op waterstof in aanmerking komen.

Alle spelregels vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kun je ook een aanvraag indienen voor de subsidie en vind je een lijst met alle merken en modellen die in aanmerking voor SEBA-subsidie komen.

SEBA-subsidie maakt overstap naar elektrisch iets gemakkelijker

De aanvulling van de SEBA-subsidie is goed nieuws voor ondernemers die nog dit jaar de overstap van brandstof naar elektrisch willen maken. Het maakt de keuze net iets gemakkelijker en dat is fijn omdat je met een elektrische bus altijd toegang blijft houden tot de zero-emissiezones die vanaf 1 januari 2025 in veel steden van kracht worden.

Overigens kan de subsidie ook worden aangevraagd wanneer er sprake is van operational lease. Dan vraagt de leasemaatschappij de subsidie aan.

Meer hulp van de overheid met deze twee belastingvoordelen

Naast de SEBA-subsidie kunnen ondernemers gebruik maken van twee belastingvoordeeltjes op elektrische bedrijfswagens. Zo is de er Milieu-investeringsaftrek (MIA) die kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag. Daarnaast is de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) mogelijk van toepassing. Daarmee kun je eenmalig 75 procent van de investeringskosten afschrijven. Ook hierover meer informatie op de RVO-website.