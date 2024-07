Belastingvoordeel elektrische bedrijfswagen: deze 2 mogelijkheden heb je

Nieuws

Naast de SEBA-subsidie voor elektrische bedrijfswagens hanteert de overheid twee andere mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals elektrische bedrijfswagens. Welke mogelijkheden dat zijn, lees je in dit artikel.

De SEBA-subsidiepot is op dit moment leeg, maar wordt mogelijk in 2024 nog aangevuld. Per 2025 is het echter helemaal afgelopen met deze vorm van subsidie. Naast SEBA heeft de overheid echter nog twee belastingvriendelijke mogelijkheden om de investering in onder andere elektrische bedrijfswagens te verzachten: de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Ondernemers die een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aanschaffen (lees bijvoorbeeld bedrijfswagen), kunnen aanspraak maken op beide regelingen. Mits zijn onder de inkomsten- of vennootschapsbelasting vallen. MIA staat voor een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45 procent van het investeringsbedrag.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de Vamil kun je eenmalig, op een eigen gekozen tijdstip, 75 procent van de investeringskosten afschrijven.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Eventuele SEBA-subsidie telt niet mee

Maak je gebruik van de MIA, dan is het goed om te weten dat niet het hele investeringsbedrag van een elektrische bus in aanmerking komt voor milieu-investeringsaftrek: over de eerste 20.000 euro én een eventueel toegekende SEBA-subsidie, ontvang je geen MIA.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je alle informatie over MIA en Vamil en kun je meteen een aanvraag doen.