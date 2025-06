TEST - Waarom de Toyota Proace met dubbele cabine net even prettiger rijdt

Nieuws

Heb je een bestelbus met meerdere zitplaatsen en een flinke laadruimte nodig? Dan is een dubbele cabine vaak de oplossing. Je levert iets in qua laadruimte, maar met een beetje inpakken à la Marie Kondo kan er alsnog veel mee. Gezellig én economisch. Toch? Wij zochten het uit met de Toyota Proace Worker Dubbele Cabine.

Hoe rijdt de Toyota Proace Worker Dubbele Cabine?

De Proace Worker Dubbele Cabine (DC) is gebaseerd op de Proace Worker Long en rijdt in wezen niet heel anders. Toch zijn er dingen te noemen die het rijden in de DC net iets prettiger maken. Dat begint met de grotere kijkhoek door de ruiten in de achterportieren. Met name in de stad, met kruisende fietspaden, is die extra blikruimte over de schouders een zeer welkome aanvulling.

De eveneens grotere leefruimte voelt goed. Beter dan zo'n stalen plaat meteen achter je. Het doet bovendien iets met de akoestiek. Veel stiller, hoewel de elektrische versie van nature al superstil is.

De 136 pk sterke elektromotor (260 Nm koppel) voelt krachtig aan en pakt snel op, al helemaal wanneer je voor de sportieve modus kiest. Dan wordt de snelbezorger in je wakker. De eco-stand is in de stad fijn, maar komt tekort op de snelweg. Drie regeneratiestanden, met flippers op het stuur te bedienen, tanken wat stroom bij tijdens het afremmen.

Dankzij het flinke koppel heb je amper in de gaten wanneer de bus vol zit met collega's en vracht. De actieradius zal iets slinken. Met standaard maximaal 350 kilometer (WLTP) kom je gelukkig een heel eind. Bijladen tot 80 procent aan de snellader (100 kW) kost bijna 50 minuten. Dat is behoorlijk lang. De praktijk leert echter dat een volle lading niet altijd nodig is voor die laatste kilometers van de dag.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Toyota Proace Worker DC?

De gereden Toyota Proace Worker DC is gebaseerd op de L2-versie, de Long Worker. Het is een vijfpersoons versie, maar door de bijrijderstoel te vervangen door een tweezitsbankje, maak je er een zespersoons auto van. Die dubbele cabine gaat vanzelfsprekend ten koste van de laadruimte. Die slinkt bij de DC van 6100 liter naar 4000 liter. De laadlengte wordt met bijna een meter ingekort tot 1937 mm. Het laadvermogen blijft hetzelfde, 1275 kilogram. Zoals gezegd: inpakken met beleid en je kunt alsnog een hoop meenemen.

Wat is de prijs van de Toyota Proace Worker DC?

De DC is te koop met keuze uit twee uitrustingsvarianten. De vanafprijs is 49.450 euro, excl. btw, voor de Navigator. De Professional, die wij reden, is er vanaf 51.600 euro. In beide gevallen mag je kiezen tussen 5 of 6 zitplaatsen. Rondje van de zaak. Het model is altijd een L2-versie met een 75 kWh Long Range batterij. De kleinere 50 kWh-accu is voorbehouden aan de gesloten bestelwagen.

Hoe is de Toyota Proace Worker DC uitgerust?

De Professional heeft eigenlijk alles aan boord wat je nodig hebt. Zowel voor comfort als veiligheid. Van de verplichte veiligheidssystemen (met eenvoudig uitzetbare piepjes, hulde!) tot een groot touchscreen en een overzichtelijk digitaal rij-informatiescherm. Android Auto/Apple CarPlay, een achteruitrijcamera, verwarmbare stoelen en stuur, elektrisch inklapbare buitenspiegels, climate control en smart entry (sleutel in de zak houden) verhogen het rijplezier.



Wat vind ik van de Toyota Proace Worker Dubbele Cabine (2025)?

De verlengde uitvoering van de Toyota Proace met dubbele cabine heeft een positieve indruk achtergelaten. Vooral het zicht rondom en de grotere ruimte krijgen een dikke plus. Zelfs met volle bezetting - 6 mensen in dit geval - voelt het ruimtelijk.

Met bijna 300 reële kilometers kunnen veel ondernemers goed uit de voeten. Volle belading verlaagt de actieradius en dat maakt dat snelladen met maximaal 100 kW iets aan de lage kant is.

Jammer is bovendien dat de pedalen net iets te dicht bij elkaar staan. Met maat 45 (of hoger) en werkschoenen aan, blijf je soms haken. Gelukkig leeft niet iedereen op grote voet.

Goede stoelen, stilte, goede wegligging en daardoor rustige besturing zorgen voor relaxt rijden. Zodat je er zelfs mee op vakantie wilt. Met de familie.