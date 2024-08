Toyota bedrijfswagens: alle modellen

Merken

Een overzicht van alle bedrijfswagens van Toyota.

Toyota Proace City

De stadsbesteller van Toyota biedt keuze uit twee wielbases en laadvolumes van 3,7 m3 of 4,3 m3. Er zijn benzine, diesel en elektrische versies leverbaar, alsmede een ruime Verso-variant: de personenvervoerder met plek voor 5 tot 7 passagiers. Alles over de Toyota Proace City en City Verso.





Toyota Proace Worker

Een maat groter dan de City, met laadvolumes tot 6,1 kubieke meters, is de Proace Worker. Eveneens leverbaar in verschillende lengtes, maar ook met dubbele cabine en als Truck, geschikt voor op maat gemaakte carrosserieën. De Worker is er ook als Verso, geschikt voor maximaal 9 passagiers. Leverbaar met keuze uit dieselmotoren en elektrische aandrijving. Alles over de Toyota Proace Worker en Worker Verso.

Toyota Proace Max

De naam zegt het eigenlijk al: de Proace Max is de grootste van de Proace-familie. Leverbaar in drie lengtematen en drie hoogtes kan hij voor de zwaarste klussen worden ingezet. De diesel- en elektromotor zijn beide op die zware taak voorbereid. Naast de gesloten bestelwagen is het model ook beschikbaar als chassis-cabine en als Dropside kipper. Alles over de Toyota Proace Max.

Toyota Hilux

De Toyota Hilux is een pick-up die niet bang is voor het leven buiten de gebaande paden. Sterke dieselmotoren, ook hybride, automaat en natuurlijk vierwielaandrijving maken elk pad tot een strakke asfaltweg. Een dubbele cabine is eveneens leverbaar. Alles over de Toyota Hilux.

Toyota Land Cruiser Professional

Het icoon van de 4x4-wereld, een legende op wielen. Er is geen stukje wereld waar de Toyota Land Cruiser niet durft te komen. Het robuuste model kan alles aan, de krachtige diesel ook. Als de wereld je werkterrein is of omdat je hem gewoon stoer vindt, dan kun je niet om dit model heen. Ook in 7-persoons uitvoering. Alles over de Toyota Land Cruiser Professional.