Hoe ‘vergroen’ jij je wagenpark? Toyota helpt ondernemers duurzaam op weg

PARTNERBIJDRAGE

De energietransitie in de vervoerssector is in volle gang. Elektrische bussen zijn inmiddels overal en waterstof staat klaar om het volgende hoofdstuk te schrijven. Voor ondernemers die willen verduurzamen, is de keuze nooit eerder zo groot geweest. Toyota biedt hierbij deskundige ondersteuning.

Verduurzamen: meer dan overstappen op elektrisch

Het lijkt eenvoudig: je vervangt je dieselbestelwagen door een elektrische variant en klaar. Maar volgens Ruud Jacobs, Zero Emission Consultant bij Toyota-importeur Louwman & Parqui, ligt het ingewikkelder. “Al helemaal als je een groot wagenpark hebt.”

“Of je nu een of meerdere bedrijfswagens hebt, je kunt vaak niet zomaar overstappen. Het is belangrijk eerst te analyseren waarvoor je de voertuigen nodig hebt en om in kaart te brengen of je over voldoende stroom kunt beschikken,” zegt Jacobs. “Wij helpen ondernemers bij dit proces door onze kennis over elektrisch rijden en waterstof in te zetten. Dit doen we nadrukkelijk als adviseur, niet als verkoper.”

Nieuwe uitdagingen door zero-emissiezones

De komst van zero-emissiezones en het afschaffen van de bpm-vrijstelling voor bedrijfswagens op fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat veel bedrijven nadenken over verduurzaming. Maar de overstap naar elektrisch rijden roept vaak praktische vragen op:

Kun je laden op het bedrijfsterrein?

Hoeveel actieradius is nodig?

Worden aanhangers gebruikt?

Welke materiaal (gewicht) moet je per se meenemen?

Kunnen werknemers thuis laden?

“Deze vragen zijn cruciaal,” legt Jacobs uit. “Samen met ondernemers bekijken we het bedrijfsprofiel en de praktische mogelijkheden.”

Innovatieve oplossingen voor elke situatie

De Louwman Group biedt ondernemers een breed scala aan oplossingen. Denk aan bedrijfswagens, leasefietsen, laadpaaladvies en zelfs energieoplossingen. Een groeiende uitdaging is het overbelaste stroomnet. “Als laadpalen geen optie zijn, kunnen we bijvoorbeeld AC- en DC-laden op waterstof aanbieden. Dat is een duurzame en praktische oplossing die meteen realiseerbaar is,” aldus Jacobs.

Waterstof speelt volgens Toyota een belangrijke rol in de energiemix. Met geavanceerde brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, zet het merk in op veelzijdige toepassingen. Denk aan de Toyota Mirai, een waterstofauto, en de ontwikkeling van het prototype van de Hilux op waterstof. Zelfs een maanlander op waterstof, die in 2029 meereist naar de maan, maakt gebruik van Toyota’s technologie.

Maatwerkadvies voor de ideale energiemix

Elke onderneming heeft unieke behoeften. Jacobs legt uit: “Rijd je veel in de stad of maak je lange afstanden? Hoe zwaar is je lading? Wat doet de winter met je actieradius? Samen met ondernemers stellen we een energieprofiel op. Daarmee berekenen we de beste energiemix: volledig elektrisch, hybride-elektrisch of toch een combinatie met diesel.”

Toyota kijkt zelfs naar aanvullende aspecten, zoals de keuze voor een passend energiecontract of de mogelijkheid om zonne-energie op te slaan. “Ons doel is om ondernemers volledig te ontzorgen,” sluit Jacobs af.

Meer weten?

Wil je als ondernemer verduurzamen en profiteren van het advies van de Zero Emission Consultant? Stuur dan een e-mail naar toyotainbusiness@toyota.nl voor meer informatie of om een afspraak te maken.