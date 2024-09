Zo maakt Toyota vergroenen gemakkelijk voor ondernemers

Partnerbijdrage

Met de introductie van de vernieuwde Toyota Proace Worker en Proace City en de komst van een nieuwe grote bestelwagen, de Proace Max, heeft het merk een complete lijn bedrijfswagens in huis. Hiermee halen ondernemers de ideale partners voor hun verduurzamingsplannen in huis.

Alle vernieuwde en nieuwe bedrijfs-Toyota's zijn met elektrische aandrijving leverbaar. Een bestelwagen in het grote HDV-segment (Heavy Duty Vehicle) ontbrak nog op de wensenlijst van Toyota Professional, maar dit is binnenkort verleden tijd. Vanaf 2025 staat de grote Proace Max zij aan zij met de totaal vernieuwde compacte Proace City en de middelgrote Proace Worker.

Toyota Proace Max: tot 420 kilometer op een acculading

Vanzelfsprekend zijn alle modellen leverbaar met zuinige en schone dieselmotoren, maar ook met krachtige elektrische aandrijflijnen. Toyota wil ondernemers hiermee ondersteunen om hun duurzaamheidsambities waar te maken. Dat begint al met ruime actieradiussen voor de elektrische versies. Volgens WLTP-metingen biedt de Proace City een range van 330 km, de Proace Worker komt 350 km ver op een lading en de Proace Max gaat zelfs door tot 420 kilometer.

Tip Autoverzekering met scherpe premie Een scherpe premie, afgestemd op wat jij verzekert.

Verzeker je auto via Rabobank. Meer informatie

Met Toyota's ongehinderd zero-emissiezones in



De elektrisch aangedreven Toyota's zijn niet alleen duurzaam, ze zorgen er bovendien voor dat je als ondernemer ook na 1 januari 2025 ongehinderd de zero-emissiezones kunt binnenrijden. De beschikbare actieradiussen zijn daarnaast voor veel ondernemers ruim voldoende. Bijvoorbeeld: gemiddeld rijdt een bedrijfswagen in de bouwnijverheid zo’n 70 kilometer per dag. Een eitje dus voor de elektrische bedrijfswagens van Toyota. En aan de snellader ‘tank’ je, als het al nodig is, snel weer voldoende kilometers bij om de laatste oplaadplek van de dag te halen.

Toyota geeft tot tien jaar garantie op bedrijfswagen én accupakket

En, misschien net zo fijn om te weten, elke Proace krijgt – zolang deze bij Toyota in onderhoud blijft - tien jaar garantie mee, ook op het accupakket. Alles over de nieuwe en toekomstige modellen, van prijzen tot specificaties en service, is overzichtelijk te vinden op Toyota Professional.