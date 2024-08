Actieradius elektrische bedrijfswagen: dit heb je minimaal nodig

Nieuws

Subsidie voor elektrische busjes en zero-emmissiezones per 2025. Als ondernemer lijk je niet meer aan elektrisch rijden te ontkomen. Grote vraag hierbij is: heb ik genoeg actieradius? Cijfers van het CBS geven het antwoord.

Range anxiety is de fraaie Engelse term voor de angst dat je ergens stil komt te staan met je auto. Hij stamt al uit de tijd van de eerste brandstofauto’s en gold vooral in landen waar niet op elke straathoek een tankstation te vinden was.

Nederland heeft geen gebrek aan laadpalen

De komst van elektrische auto’s heeft de angst opnieuw aangewakkerd, zelfs in Nederland, zo’n beetje het laadpaaldichtste land ter wereld. Het gaat bij ons niet meer om de angst dat je geen laadpunt kunt vinden, maar omdat laden lang kan duren. En omdat je – mocht je toch stilvallen – niet zomaar ergens een jerrycannetje elektriciteit haalt.

Hoeveel rijdt een elektrische bus per dag?

Maar hoeveel kilometer rijdt een bedrijfswagen eigenlijk? Het CBS houdt jaarlijks bij hoeveel er wordt gereden met een bus. Per branche zelfs. En wat blijkt: de sector ‘vervoer en opslag’ rijdt de meeste kilometers op jaarbasis, ‘openbaar bestuur en overheidsdiensten’ rijdt het minst. De bouwbusjes zitten daar zo’n beetje tussenin. In cijfers ziet dat er zo uit:

Branche Gem. km's per jaar Gem. km's per dag* Vervoer en opslag 29.600

114

Bouwnijverheid

18.300

70

Openbaar bestuur en overheidsdiensten

11.500

44



Elektrisch rijden kan vaker dan gedacht



Wat opvalt, is dat elke branche binnen de beschikbare actieradiussen blijft. Natuurlijk zijn dit gemiddelden en verschilt de daadwerkelijke afstand per bedrijf en zul je als ondernemer puur naar je eigen situatie moeten kijken. Maar het kan vaker dan je misschien gedacht.

Actieradius van 400 kilometer haalbaar

Voor veel ondernemers is range anxiety echter een reden om nog niet over te stappen op een elektrische bestelbus. Maar hoe terecht is dit? Moderne elektrische bussen komen al een heel eind op een lading. Afstanden boven de 400 kilometer zijn al haalbaar, bijvoorbeeld met de nieuwe Renault Master en de Mercedes-Benz eSprinter. Een range van 200 tot 300 kilometer is inmiddels gemeengoed, ook in de kleinere bedrijfswagensegmenten.

In de winter presteert een accu minder

Niet elke opgegeven actieradius is in de praktijk haalbaar. In de winter presteert een accu minder en krimpt de actieradius zomaar met enkele tientallen kilometers. Maar dan nog: de WLTP-opgaven van fabrikanten zijn redelijk betrouwbaar, honderd tot honderden kilometers zijn tegenwoordig een haalbare kaart.

Snelladen ook bij bedrijfswagens steeds gewoner

Bovendien krijgen steeds meer elektrische bestelbussen snellaadmogelijkheden. Dat betekent dat je – afhankelijk van merk en model – in een kwartier of half uur weer voldoende hebt bijgeladen voor de rest van de dag. Maar je hoeft vaak niet volledig bij te laden, maar alleen voor het laatste stukje van de werkdag. Volledig laden kan als de bus weer op zijn eigen plekje stilstaat en voor de rest van de dag hier niet meer vandaan komt.

*Voor de berekening, op basis van de meest recente CBS-cijfers (2021), hebben we het jaarkilometrage gedeeld door 260 dagen (52 weken en vijf werkdagen per week). Vakanties (bouwvak bijvoorbeeld) zijn niet meegerekend.