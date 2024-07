Deze elektrische bestelwagens presteren net zo goed als die op brandstof

Nieuws

Kleine bestelwagens op brandstof (voornamelijk diesel) zijn prima te vervangen door een elektrische variant. Tot deze conclusie komt het onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft, aldus een publicatie op de website van RAI Vereniging. De grotere versies missen nog wat actieradius, maar zijn gezien de gemiddelde dagkilometrages toch goed inzetbaar.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën, het ministerie dat bepaalde dat de vrijstelling van bpm op bedrijfswagens per 1 januari 2025 verdwijnt. Vanzelfsprekend niet om de staatskas te spekken, maar om de transitie naar elektrisch rijden te vergemakkelijken. Immers, door bpm wordt een brandstofbus zoveel duurder dat deze nu wel qua prijs matcht met een elektrische versie.

Actieradius elektrische bedrijfswagens

De conclusie van het rapport speelt het ministerie weliswaar in de kaart, maar klopt wanneer je de technische aspecten van de meeste kleine brandstof en elektrische bestelwagens naast elkaar legt. De kilometers die in dit segment worden gemaakt, passen prima binnen de actieradiussen van elektrische bestelwagens, gemiddeld zo’n 200 tot 300 km, aldus het CE-rapport.

Trekkracht kleine elektrische bus is voldoende

Ook de trekkracht is voldoende. Alhoewel volgens CE Delft nog niet duidelijk in kaart is gebracht wat het effect op de actieradius is van het rijden met een aanhanger. In de bouw is volgens de onderzoekers relatief vaak trekkracht nodig, maar omdat het gemiddelde dagkilometrage in de bouw wat lager is, verwacht het onderzoeksbureau dat het effect op de actieradius niet tot veel problemen zal leiden.

Een bijkomstigheid van de afschaffing van de bpm-vrijstelling per 1 januari 2025 is dat de te verwachten prijzen van kleine elektrische en brandstof bestelwagens dan dicht bij elkaar liggen. Dat je bovendien met een elektrische versie ongehinderd de zero-emissiezones mag binnenrijden, is mogelijk een extra argument om naar elektrische bedrijfswagens over te schakelen.

Actieradiussen goed genoeg voor meeste dagkilometrages

Bij grotere modellen ligt het gemiddelde dagkilometrage volgens het onderzoek boven de 300 km, bij de extra grote modellen zelfs boven de 400 km. Dat zijn afstanden die nog niet vol overtuiging worden gehaald door een elektrische bestelwagen, zeker niet wanneer kou en slecht weer ook nog iets van de actieradius afsnoepen. Dan is bijladen vaker nodig en dat doen ondernemers liever niet vanwege kosten en tijd, aldus CE Delft. Overigens stelt het onderzoeksbureau dat ook de beperkte actieradiussen van middelgrote, grote en extra grote bestelwagens in de meeste gevallen voldoet, gezien de onderzochte dagkilometrages in de verschillende branches waarin de bussen worden ingezet.