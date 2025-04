Test Toyota Proace City Electric (2025): sterk in de stad, met één duidelijk minpuntje

Nieuws

De Toyota Proace City Electric is de kleinste elektrische bedrijfswagen van Toyota. Dat maakt hem bij uitstek geschikt voor stedelijke zero-emissiezones. Wij testten de basisversie en juist in druk stadsverkeer viel een belangrijk minpunt op.

Wat valt op aan de Toyota Proace City Electric (2025)?

De Toyota Proace City Electric is een resultaat van de samenwerking met Stellantis en deelt zijn basis daarom met de Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo en Peugeot Partner. Toch heeft Toyota duidelijk gekozen voor een eigen ontwerpaanpak. Zowel het interieur als exterieur zijn aangepast, waardoor de auto meer op de grotere Proace-modellen lijkt en minder als een typisch Stellantis-model oogt. Vooral de stoere, robuuste neus springt in het oog.

Wat is goed aan de Toyota Proace City Electric?

De Proace City Electric blinkt uit in wendbaarheid en praktisch gebruiksgemak. In smalle straten navigeer je moeiteloos, terwijl hij op de snelweg stabiel en zeker aanvoelt – ongeacht belading. De elektrische aandrijving biedt drie rijmodi: Eco, Normaal en Power. Die laatste is ideaal voor snelle inhaalacties, al kost dan natuurlijk wel actieradius.

Ook het comfortniveau is hoog: een fijne bestuurdersstoel met goede instelmogelijkheden, logische bediening, veel opbergruimte, usb-aansluitingen en – vooral – rust. Geen dieselgeluid, geen trillingen. De Toyota Proace City Electric biedt een ontspannen rijervaring.



Wat kan beter aan de Toyota Proace City Electric?

Ondanks het fijne rijcomfort, is er ruimte voor verbetering. Het afrolgeluid van de banden is nadrukkelijk aanwezig, vooral op slechter wegdek. Andere banden kunnen dit wellicht verhelpen.

De actieradius vormt een groter aandachtspunt. Bij volle accu wordt 320 kilometer aangegeven, maar na 145 kilometer overwegend snelweg (100 km/h) rest slechts 104 kilometer. Snelladen kan met 100 kW, en in 15 minuten is weer genoeg bereik beschikbaar. Toch zou een krachtiger batterij de bruikbaarheid vergroten, al is de snelweg natuurlijk niet de natuurlijke habitat van deze compacte besteller.

Het belangrijkste gemis is echter de achteruitrijcamera. Die is enkel beschikbaar op de duurdere Pro-uitvoering (vanaf 32.750 euro), maar vervalt ook bij deze uitvoering als je kiest voor achterdeuren met ramen. Dan moet je het doen met een spiegel, die bij volle laadruimte weinig helpt. In deze tijd mag een achteruitrijcamera, en liefst een lcd-spiegel, niet meer ontbreken. In geen enkele bestelwagen.

Wat is de prijs van de Toyota Proace City Electric (2025)?

De geteste versie is de Toyota Proace City Electric Comfort, verkrijgbaar vanaf 27.900 euro. De uitrusting is sober maar functioneel. Mis je functies zoals Apple CarPlay, Android Auto of een groter scherm? Dan is de 1600 euro duurdere Challenger-uitvoering een betere keus. Je krijgt voor die meerprijs bovendien een 10-inch kleurenscherm (in plaats van het te kleine 5-inch zwartwitscherm in de Comfort), stoel- en stuurverwarming, een regensensor én meer. Al met al de betere keuze. Misschien dat ook de bediening van de airco/verwarming dan via het scherm kan, want nu is het gepriegel met kleine knopjes en cijfertjes in de middenconsole. Al met al de betere keuze.

Wat vind ikzelf van de Toyota Proace City Electric?

De eerste indruk van de Toyota Proace City Electric Comfort (2025) is positief. Persoonlijk zou ik kiezen voor de Challenger-uitvoering vanwege de extra uitrusting, maar het rijcomfort is hoe dan ook uitstekend. Vooral in stedelijke omgevingen komt deze elektrische bestelwagen goed tot zijn recht: compact, wendbaar en prettig om in te rijden. De laadruimte is goed bereikbaar via de achterdeuren en de schuifdeur rechts. Ondanks een paar verbeterpunten is dit een comfortabele, functionele en betaalbare bedrijfswagen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en bpm.