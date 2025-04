Review Ford E-Transit Courier (2025): waarom deze bus je werkdag beter maakt

Nieuws

De Ford E-Transit Courier deelt zijn onderstel met de Ford Puma. Op papier betekent dat een wegligging als op rails. Of dat in de praktijk ook zo is, vinden we uit in de bergen rondom Barcelona.

Wat valt op aan de Ford E-Transit Courier (2025)?

De Ford E-Transit Courier trekt meteen aandacht door de verchroomde lamellengrille, aan de bovenkant afgelijnd door een lichtbalk tussen de koplampen. Knipperlichten op de uiterste hoeken, accentueren door hun pijlvorm de maximale breedte van de bus. De duurdere Limited uitvoering komt bovendien met 17-inch lichtmetalen velgen. Kortom, een bestelwagen met een met een goede snoet.

In het interieur heb je overigens helemaal geen idee dat je in een bus rijdt, zo lang je niet achterom tegen het tussenschot aankijkt. Dashboard, beeldscherm, instrumentarium en vooral de stoelen doen in niks onder voor een personenwagen. Een Puma bijvoorbeeld, zijn personenauto-broer waarvan de E-Transit Courier veel meer heeft geleend, zoals het onderstel.

Wat is goed aan de Ford E-Transit Courier?

Dat onderstel is meteen het eruit springende onderdeel. Dat je er twee europallets mee kunt vervoeren met een laadvermogen tot 726 kilogram, dat is belangrijk om te weten, maar daarin onderscheidt hij zich niet meteen van veel soortgenoten. Dat doet de E-Transit Courier wel met het rijden. De bergweggetjes in ons testgebied maken de bus wakker. Ook op hogere snelheid laat hij zich niet uit het spoor brengen. Strak door de bocht, weinig torsie. Wel zorgen dat de lading goed verankerd wordt. Het is een heerlijke rijdersauto, goed om te weten als je er vele uren op een dag in doorbrengt.

De elektrische aandrijving is krachtig en met een druk op de Sport-knop haal je helemaal het snelbezorgersgevoel uit de hoge hoed. Dat gaat dan wel ten koste van de maximale actieradius van 293 kilometer, die loopt sneller terug dan in de normale rijmodus. Kom je niet uit, dan kan de ecomodus uitkomst bieden. Deze stand maakt het accelereren trager en schakelt de klimaatregeling deels uit. Of de snellaadcapaciteit van 100 kW: in zo’n 23 minuten laadt de 43 kWh-batterij bij van 10 naar 80 procent capaciteit.

Heel prettig is one pedal driving. Met dit ingeschakeld, remt de bus heel sterk af en wint zo veel energie terug. Je moet er even aan wennen, maar voor je het weet is het prettig rijden en heb je je rempedaal alleen nog maar voor bijzondere situaties nodig.

Wat kan beter aan de Ford E-Transit Courier?

Eigenlijk vrij weinig. Het is een beetje spijkers op laag water zoeken hier. Dan gaat het over luidsprekergeluid dat iets verfijnder had gekund, met name in de bassen, de kleine knopjes op het stuur waarop je soms misdrukt, de verlichtingsselector die iets te diep linksonder het stuur zit en een vakje met draadloze telefoonoplader dat vrij breed is en een schuivende telefoon oplevert.

Wat is de prijs van de Ford E-Transit Courier?

De Ford E-Transit Courier is er vanaf 28.350 euro voor de Trend-uitvoering. De andere optie is de rijker uitgeruste Limited voor 29.750 euro. Hij overbiedt de Trend onder andere met 17-inch lichtmetaal, verwarmbare voorstoelen, een elektrisch verwarmbare voorruit, een regensensor en een 12V stroompunt in de laadruimte. Alle prijzen zonder btw.

Wat vind ik van de Ford E-Transit Courier (2025)?

Als dit jouw bus wordt, dan heb je een fijne werkplek. Stil, krachtig, veel opbergmogelijkheden, usb-aansluitingen, Apple Carplay of Android Auto, veel veiligheidssystemen waarbij de meest irritante piepjes uitschakelbaar zijn. En een prettige frunk, een kleine ruimte onder de motorkap waar bijvoorbeeld de oplaadkabel een plekje vindt.

Rijden is echt heel fijn in deze goed op de weg liggende bus. Ontspannen aankomen, net iets hogere wegligging dan normaal waardoor (vaak achterelkaar) in- en uitstappen heel prettig is. De complete uitrusting in combinatie met een vanafprijs en actieradius die goed concurreren met soortgenoten, maken de E-Transit Courier tot een model dat niet mag ontbreken op de vergelijkingslijst wanneer je gaat shoppen voor een nieuwe bus in dit segment.