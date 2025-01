Ford Pro Conversions: maatwerk voor Ford bedrijfswagens

PARTNERBIJDRAGE

Geen bedrijfswagen is hetzelfde. Ze verschillen in inrichting, opbouw, kleur en uitstraling. Carrosseriebouwers en inrichters staan klaar om jouw bedrijfswagen helemaal naar wens aan te passen. Bij dat proces is het essentieel dat het veilig gebeurt én met behoud van garantie. Hier komt Ford Pro Conversions om de hoek kijken: dé specialist in turn-key maatwerkoplossingen.

Waarom nabewerking essentieel is voor bedrijfswagens

Vrijwel elke bedrijfswagen heeft nabewerking nodig na het verlaten van de fabriek. Denk hierbij aan:

Bestickering met bedrijfslogo’s.

Op maat gemaakte inrichtingen.

Ombouwen van een chassis-cabine tot bijvoorbeeld kipper of koelwagen.

Blauwe lampen-conversies voor hulpdiensten.

Volledige ontzorging voor de klant

“Ons doel is om klanten volledig te ontzorgen, van ontwerp tot aflevering,” aldus Ford Conversions Manager Daan Koppert. Dat blijkt uit de voordelen van Ford Pro Conversions:

Turn-key levering: je ontvangt een volledig omgebouwde wagen, klaar voor gebruik.

Tijdsbesparing: een kortere levertijd doordat alles in één keer wordt geregeld.

Behoud van garantie: de garantie blijft volledig intact, zonder extra voorwaarden.

Eén factuur: alle kosten overzichtelijk op één rekening.

Vrijheid voor de klant: kies je eigen ombouwer

Dat neemt niet weg dat klanten vrij zijn om een eigen ombouwspecialist te kiezen. Veel van deze bedrijven werken samen binnen het Ford Pro Convertor Programma. Dit biedt dezelfde voordelen: een storingsvrije bedrijfswagen met behoud van garantie.

Ford Pro ondersteunt deze externe partijen met het Vehicle Integration System. Dit geeft de ombouwer direct toegang tot Ford bedrijfswagens, zoals de can-bus en soft switch-programmering. Hierdoor werken ook externe ombouwers efficiënt en volgens Ford’s standaarden.

Innovatieve samenwerking met externe partijen

Ford Pro zorgt ervoor dat aangesloten ombouwers al vóór de lancering van nieuwe modellen over de juiste informatie beschikken. Via een speciaal portaal hebben zij toegang tot:

Gedetailleerde technische gegevens en tekeningen (CAD).

Instructies voor het programmeren van functies op het lcd-display.

Toegang tot de can-bus, wat snelle en storingsvrije installatie van extra functies mogelijk maakt.

“Vroeger kostte het bijvoorbeeld veel tijd om de juiste kabels te vinden om accessoires aan te sluiten. Nu kunnen ombouwers in no-time aan de slag en bovendien een storingsvrij product opleveren,” vertelt Koppert.

Eindeloos maatwerk met Ford Pro Conversions

De mogelijkheden met Ford Pro Conversions zijn vrijwel onbeperkt. Of het nu gaat om een eenvoudige inrichting of complexe aanpassingen, alles is mogelijk. Het belangrijkste blijft echter een betrouwbaar eindproduct, benadrukt Koppert: “Ons maatwerk is altijd gericht op kwaliteit en functionaliteit. Daar staan wij als Ford Pro volledig achter.”