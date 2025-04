Elektrische Volkswagen Transporter nu te koop: prijs, bereik en laadvermogen

Nieuws

De nieuwe Volkswagen Transporter loopt samen met de Ford Transit Custom van de band. Toch staat de Transporter nu pas met elektrische aandrijving in de showroom. Hoe verhoudt de e-Transporter zich tot de e-Transit?

Concurrentiestrijd aanstaande

De Ford e-Transit Custom heeft al een paar maanden ervaring en kost in de basis 670 euro minder dan de Volkswagen e-Transporter. Of dit de publiekslieveling afremt?

De Volkswagen Transporter was jarenlang de favoriete bedrijfswagen van ondernemend Nederland. Al heeft de Ford Transit Custom het ook altijd goed gedaan. Echte, ouderwetse concurrenten dus. Nu beide merken de samenwerking hebben opgezocht, is het nog maar de vraag of de Transporter-rijder zich geen Transit-rijder gaat voelen. De verkoopcijfers zullen het de komende tijd duidelijk maken.

Volkswagen-gevoel nu te testen

Gelukkig zijn de ontwerpers er druk mee bezig geweest om de Volkswagen een echte Volkswagen te laten zijn. In uiterlijk, interieur en comfort. En ‘gevoel’, dat is een niet te onderschatten onderwerp, ook niet bij bedrijfswagens. Of dit voor jou geldt, kun je vanaf nu bij de Volkswagen-bedrijfswagendealer uitproberen. Daar staat de e-Transporter in de showroom, naast de eveneens nog altijd fonkelnieuwe dieselversies.

Volkswagen e-Transporter: 330 km actieradius

De nieuwe e-Transporter heeft met zijn 64 kWh-accupakket een rijbereik tot 330 kilometer (WLTP) en is verkrijgbaar in drie verschillende vermogensvarianten (136 pk, 218 pk en 286 pk). Standaard is 5 jaar onderhoud inbegrepen, wat zorgt voor extra zekerheid en voorspelbare kosten.

Trekgewicht en laadvermogen Volkswagen e-Transporter (2025)

De nieuwe e-Transporter levert een laadvermogen tot 1.192 kg en laadvolumes tot negen kubieke meter. Het maximale trekgewicht van 2.300 kg laat zien dat deze elektrische bus niet bang is voor hard werken.

Prijs Volkswagen e-Transporter (2025)

De nieuwe Volkswagen e-Transporter is te koop met keus uit vijf uitvoeringen en twee lengtematen:

Transporter: de praktische basis met led-verlichting, digitale cockpit en airco, vanaf 46.990 euro.

Life: meer comfort met onder meer stoelverwarming en extra verstelbare stoelen, vanaf 48.640 euro.

Style: luxe uitvoering met 16-inch lichtmetalen wielen, adaptieve cruisecontrol en keyless entry, vanaf 51.590 euro.

Bulli: rijk uitgerust, onder ander met 17-inch wielen, 2-zone climate control, navigatie en 360° camera, 53.840 euro.

PanAmericana: robuuste terreinwagen-looks, vanaf 52.190 euro.

Uitgebreid te personaliseren

Van 19-inch lichtmetalen wielen tot een dashcam in de binnenspiegel, de e-Transporter is volledig naar wens aan te passen. Opties als een bijrijdersbank, 230V stopcontacten en luxe ergoComfort-stoelen zorgen voor maatwerk op niveau. En met meer dan 45 kleurenopties stem je de bus moeiteloos af op jouw bedrijfsidentiteit. En humeur.