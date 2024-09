Hoe Volkswagen is de nieuwe Transporter (2025)?

Nieuws

We hebben er al het een en ander over geschreven: de nieuwe Volkswagen Transporter (2025) is technisch gezien gebaseerd op de Ford Transit Custom. Maar is het Volkswagen gelukt om er een echte Transporter van te maken? Op de rand van een enorme afgrond in een Wuppertalse steengroeve mochten we onze ogen de kost geven.

Voorafgaand aan de officiële presentatie tijdens de IAA bedrijfswagenbeurs in Hannover hebben we de nieuwe Volkswagen Transporter alvast van dichtbij bekeken en ervaren (rijden was er helaas niet bij). Wel moest het verhaal nog even onder de pet blijven tot deze zondagavond omdat het model dan officieel wordt gepresenteerd. Afspraak is afspraak, dus hier zijn de eerste proefnotities van deze belangrijke bus.

Is het een Ford of toch een Volkswagen?

Design en interieur blijken bij de eerste kennismaking helemaal uit de Volkswagen-koker te komen. Ondanks de Ford-connectie heeft het VW-team er alles aan gedaan om zelfs de ervaren Transporter-rijders een thuisgevoel te geven met deze zevende generatie. Het familiegevoel komt meteen bovendrijven als je oog-in-oog met de Transporter staat. Dan valt vooral op dat deze ‘live’ nog vrolijker overkomt dan op de foto’s. Het is niet echt te duiden, maar hij heeft iets ID. Buzzerigs in zijn smoel en dat laat de Transporter een beetje lachen.



Verhoudingen maken de Transporter een Volkswagen

Ook de rest van het design aan de voorzijde is helemaal des Transporters. Volgens Jan Heinke, product marketeer bij Volkswagen bedrijfswagens in Duitsland heeft dat alles te maken met de toegepaste verhoudingen tussen koplampen, grille, motorkap, bumpers etc. Die verhoudingen liggen al generaties vast en zorgen ervoor dat je onbewust meteen een Transporter ziet. Ook aan de achterzijde volgen de toegepaste lijnvoering en vlakverdeling een oud recept. Enige weggever hier zijn de Transit-verticale achterlichten in plaats van de oude vertrouwde lichtblokjes. De zwarte bumpers en sideskirts van ons fotomodel zijn overigens verbonden met de stoere Pan Americana-uitvoering. De ‘gewone’ versie zal iets minder stootrand hebben.

In het interieur mochten de ontwerpers alles uit de kast trekken om er een Volkswagen van te maken. In Wuppertal zijn ze nog erg zuinig op het enige model, dus schoenen uit voor het instappen. Wat meteen opvalt is de stevige en comfortabele zit en het goede overzicht op dashboard en omgeving. De touch and feel van de gebruikte materialen, knoppen, hendels en stuurwiel geven het onmiskenbare Volkswagen en vooral Transporter-gevoel.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dat het wat uiterlijk en interieur betreft heel Volkswagen is. Natuurlijk is het even wennen dat het over een samenwerking gaat, maar uiteindelijk is het 'gewoon' een Transporter zoals wij het nu hebben kunnen vaststellen. Of dat technisch ook zo is, kunnen we pas op de proef stellen wanneer we kilometers gaan maken met de bus. Dat zal niet heel lang meer duren, maar over introductiedatum, levertijden en prijzen is op dit moment nog niks bekend.