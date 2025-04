Zo helpt de Mercedes-Benz eVito jou van je koffieverslaving af

Nieuws

Mercedes-Benz breidt het elektrische bedrijfswagenaanbod uit met een krachtigere uitvoering van de eVito bestelwagen. Meer batterijcapaciteit, meer pk’s, meer actieradius. Wat betekent dat je minder tussendoor hoeft te laden. Zo kom je eindelijk van die nare koffieverslaving af.

2 motorvarianten: maximaal 150 kW

De Mercedes-Benz eVito (2025) is beschikbaar met de keuze uit twee accupakketten: de al langer bestaande 60 kWh en, nieuw, een 90 kWh-accu. De nieuweling biedt behalve de 116 pk sterke elektromotor ook een krachtigere optie met 204 pk en 365 Nm, bekend uit de eVito Tourer.

Door dit ruimere vermogen rijd je met de nieuwe versie fluitend door het land. Inderdaad, land. Want met een actieradius van 432 kilometer (WLTP) is de nieuwe eVito perfect geschikt voor het langeafstandswerk.

Snelladen in 40 minuten

De bestelwagen is uitgerust met een AC-boordlader (11 kW) en een CCS-aansluiting in de voorbumper voor DC-snelladen tot 110 kW. Aan een snellaadstation is de batterij hierdoor in ongeveer 40 minuten van 10 tot 80 procent op te laden.



Ruimte blijft maximaal benut

Ondanks de grotere batterij behoudt de eVito zijn laadruimte. Dankzij de plaatsing van de accu in de bodem is het volledige laadvolume van maximaal 6,6 m3 beschikbaar. De eVito is leverbaar in twee lengtes: 5.140 mm en 5.390 mm.

Compleet uitgerust

Mercedes-Benz rust de eVito standaard uit met het MBUX multimediasysteem met 10,25-inch touchscreen, elektrische handrem, Keyless Start, grootlichtassistent (om verblinding bij tegenliggers te voorkomen), een regensensor, intelligente snelheidsassistent en diverse veiligheidssystemen zoals dodehoekassistent, actieve remhulp met kruispuntfunctie en een achteruitrijcamera.

Prijs Mercedes-Ben eVito 90 kWh

De Mercedes-Benz eVito met 90 kWh-batterij en 150 kW-motor is leverbaar vanaf 57.400 euro (exclusief btw). Daarbij inbegrepen is een onderhoudspakket voor vier jaar (of 160.000 kilometer) én het Mercedes-Benz batterijcertificaat, geldig tot acht jaar of eveneens 160.000 kilometer.

Voor wie is de eVito interessant?

De Mercedes-Benz eVito (2025) richt zich ook met de krachtigere variant op een brede doelgroep: van pakketbezorgers en monteurs tot eGrocery-leveranciers en bedrijven in het personenvervoer.