Een overzicht van alle bedrijfswagens van Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz Citan

Wie veel in de stad moet zijn, wil flexibel zijn. De Mercedes-Benz Citan is dan de aangewezen compagnon voor elke ondernemer die ruimte nodig heeft. Of, als Citan Tourer, met 5 zitplaatsen. Beiden op wens ook met elektrische aandrijving.



Mercedes-Benz Vito

De Vito is in verschillende gedaantes leverbaar: gesloten bestelwagen, dubbele cabine en personenvervoer. Met dieselmotoren en als elektrische variant, allemaal net onder handen genomen. Maximaal 6,6 kubieke meter laadvolume, met compacte, stadse afmetingen.



Mercedes-Benz V-klasse

Voor personenvervoer staat de V-klasse al jaar en dag klaar. De luxe bestelwagen heeft maar liefst plek voor acht personen en is op veel manieren aan de smaak van de eigenaar aan te passen. Bijvoorbeeld met keuze uit drie motoren en drie lengtes of een sportief AMG-Line-pakket.



Mercedes-Benz Sprinter

De Mercedes-Benz Sprinter is het vlaggenschip van de bedrijfswagenlijn uit Stuttgart. Onlangs weer helemaal bij de tijd gebracht op het gebied van comfort, uiterlijk, bedieningsgemak, connectiviteit en aandrijflijnen, waaronder de elektrische variant. Met keuze uit talloze configuraties in lengte, hoogte en carrosserievarianten.



Mercedes-Benz EQV

De elektrische variant van de V-klasse heet EQV. Eveneens acht zitplaatsen, maar dan aangedreven door een krachtige elektrische aandrijving die volgens WLTP-metingen tot 365 kilometer op een lading aflegt.