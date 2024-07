Wachten met bedrijfswagen kopen kan dure beslissing zijn

Partnerbijdrage

Zero-emissiezones en de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor bedrijfsbussen met een verbrandingsmotor spelen een grote rol bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen. Het devies van bedrijfswagenmerken luidt: wacht niet te lang. Maar je kunt ook een andere weg bewandelen ...

Mark Horsten, COO Vans bij Mercedes-Benz Nederland: “Per 1 januari 2025 verandert er een hoop voor ondernemers die een nieuwe bedrijfswagen willen aanschaffen. Vanaf dat moment betaal je behoorlijk meer voor een bestelauto op brandstof dan nu. Omdat er bpm bij komt. Maar ook heb je met diezelfde spiksplinternieuwe bedrijfswagen geen toegang tot de zero-emissiezones in tientallen steden.”

Vóór 1 januari 2025 kopen, is bpm besparen

Staat je bedrijfswagen op brandstof wél uiterlijk 31 december 2024 op kenteken, dan bespaar je dus de bpm en kun je nog tot 2028 zero-emissiezones binnen. Nu lijkt de laatste dag van het jaar nog ver weg, maar er zijn een aantal zaken om nu al rekening mee te houden.

Om te beginnen hebben de meeste importeurs extra productieplaatsen ingekocht bij hun fabrikant. Dit is echter niet onuitputtelijk. Op een gegeven moment moeten ze toch echt nee zeggen. Daar komt bij dat er sowieso levertijden zijn. Hoe later je bestelt, hoe groter de kans dat jouw bus na de jaarwisseling wordt uitgeleverd.

Typegoedkeuring kan levering vertragen

Moet jouw bus bovendien naar een carrosseriebedrijf voor specifieke opbouw of betimmering, dan komt de jaarwisseling nog eerder in zicht. Carrosseriebouwers hebben het nu al heel druk en ook de typekeuring die na de ombouw volgt, kan vertragend werken. En met alle bedrijfswagens die nu al voor een typegoedkeuring worden aangeboden, is het ook bij de RDW erg druk.

Horsten: “Het legt best wel wat druk op een beslissing om eerder dan gewenst over te gaan op de aanschaf van een bedrijfswagen. Daarom is het goed om aan te stippen dat je nu dus geen bpm betaalt en je hierdoor straks een voordeel hebt wanneer je je bedrijfsauto weer verkoopt.”

Stap over op een elektrische bedrijfswagen

Wil je geen last hebben van zero-emissiezones en bpm, dan is er nog een optie: ga over op elektrisch. Dan kun je altijd een zero-emissiezone in en betaal je – in elk geval voorlopig, je weet immers nooit of de overheid bijdraait – geen bpm. De nieuwste generaties elektrische bedrijfswagens hebben bovendien zeer aantrekkelijke actieradiussen: meer dan 400 km op een lading is geen uitzondering meer en dankzij de snellaadmogelijkheid ‘tank’ je in korte tijd veel kilometers bij.

“Misschien is elektrisch nog niet voor elk bedrijf weggelegd. Maar begin bijvoorbeeld met één elektrische bus als je meerdere bedrijfswagens in je wagenpark hebt. Dan kun je overal uit de voeten”, tipt Horsten. Bovendien: Mercedes-Benz heeft een uitgebreid aanbod aan bedrijfswagens om de juiste mix te maken.

Dieselbus na 1 januari 2025 duurder dan elektrische versie

Neem bijvoorbeeld de nieuwe Mercedes-Benz eSprinter. Die is leverbaar met keuze uit drie batterijvarianten, met actieradiussen van ruim 200 tot maar liefst 443 km gemiddeld (WLTP). Rij je alleen in de stad, dan is zelfs een actieradius tot over de 500 kilometer mogelijk. De middelste versie, de 81 kWh/136 pk-variant met een actieradius van een dikke 300 km, is er vanaf zo’n 63.000 euro. Zonder bpm en btw vanzelfsprekend. En dan is er mogelijk nog de subsidie (SEBA) van 5.000 euro. De pot is op dit moment leeg, maar er komt dit jaar zeer waarschijnlijk nog een nieuwe subsidieronde. Wil je volgend jaar een vergelijkbare dieselversie kopen, ben je al snel zo’n 6.000 euro duurder uit, omdat daar vanaf 1 januari 2025 wel bpm over berekend wordt.