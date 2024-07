Nieuws

De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter heeft een lichte uiterlijke make-over ondergaan, maar onderhuids en in het interieur is er behoorlijk wat nieuws. De elektrische versie kreeg bijvoorbeeld een grotere actieradius.

De Mercedes-Benz Sprinter is een bestelwagen van formaat. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Het model helpt ondernemers in de meest uiteenlopende sectoren al decennialang met hun werk. Hij is verder verfijnd, met name op het gebied van connectiviteit en gebruiksgemak.

Comfort, veiligheid, gebruiksgemak en connectiviteit

De uiterlijke wijzigingen zijn beperkt, maar heb je het over zaken als connectiviteit, comfort, veiligheid en gebruiksgemak, dan is er veel veranderd. Zo hebben zowel de diesels als de elektrische versies de jongste generatie van het bijzondere Mercedes-Benz MBUX multimediasysteem aan boord. Dit betekent dat de bestuurder zicht heeft op een scherm van maar liefst 10,25 inch (zo’n 26 centimeter), waarmee veel functies zijn te bedienen. Van radio tot rijveiligheidssystemen en navigatie.

Zelfs wanneer je niet in de buurt bent, kun je via dit systeem van alles regelen. Raam of portier vergeten dicht te doen? De ‘Mercedes me app’ helpt je uit de brand. Maar ook onderhoudsmanagement is bijvoorbeeld via het scherm te regelen. In de elektrische versie kun je op afstand de laadinstellingen veranderen, de best mogelijke laadstrategie berekenen of de batterij voorconditioneren.



Mercedes-Benz Sprinter 2024: afmetingen en gewichten

De Sprinter is in vele carrosserievarianten en afmetingen leverbaar, van gesloten bestel tot kipper of van chassiscabine tot Tourer voor personenvervoer en van bijna 6 meter tot ruim 7,3 meter lengte. Ook de eSprinter is in zijn nieuwe leven voorbereid op diverse carrosserieversies. Daarnaast trekt hij tot 2 ton en ligt het maximale totaalgewicht op 4,25 ton. Bij de conventionele Sprinter is dit laatste 5,5 ton.

De elektrische aandrijving is er met keuze tussen 56 kWh en 113 kWh. Later volgt nog een tussenversie met 81 kWh. De zwaarste variant heeft een actieradius van maximaal 440 kilometer (WLTP), de 56 kWh haalt zo’n 220 km. Rij je veel in stedelijk gebied, dan zou de 440 km door regeneratie zelfs tot 500 km kunnen groeien.

De mate van regeneratie is bovendien flexibel: radar, navigatiesysteem en camera houden de situatie in de gaten en passen de kracht van regeneratie real time aan. Tijdens het rijden ervaarden we dit als erg prettig. Bovendien levert het extra kilometers op. Die je snel weer kwijt kunt spelen door de drie rijmodii op de krachtigste in te stellen, mocht je vlotheid op prijs stellen.

Snelladen: 10 tot 80 procent in half uurtje

Die vlotheid kost dan wel actieradius, maar je kunt bij een snellaadstation met 115 kW bijladen. Van 10 tot 80 procent kost je dit bij de 56 kWh-batterij net geen half uur, de 113 kW-versie vraagt dan zo’n drie kwartier. Of minder lang natuurlijk, mocht het vaste laadpunt (wissel- of gelijkstroom) dichtbij liggen en je alleen een beetje 'bijtankt'.

Het rijden met de eSprinter is een zeer aangename ervaring. We noemden al het regenereren en daardoor krachtig afremmen en de drie rijmodii om te kiezen tussen veel actieradius of lekker pittig rijden. Maar het is vooral de trillingvrije stilte aan boord die heel rustgevend werkt. Aangezien je als rijder nogal wat tijd doorbrengt in de cabine, geeft dit veel extra comfort.

Van intelligente cruise control tot kruispuntassistent

Het comfort wordt bij alle Sprinters aangevuld met veel veiligheidssystemen. Intelligente cruise control, dodehoekwaarschuwing, actieve spoorassistent om binnen de lijnen te blijven en een achteruitrijcamera bij gesloten bestelvarianten en Tourers horen er altijd bij. Nieuw is dat de eveneens standaard aanwezige remassistent is uitgebreid met een verbeterde kruispuntassistent die waarschuwt voor kruisend en tegemoetkomend verkeer tot respectievelijk 60 km/u. En bij gevaarlijke inhaalmanoeuvres tot 70 km/u. Ook kan het systeem middels stuurassistentie helpen bij een dreigende aanrijding met een ander voertuig.



Ruime keuze in dieselmotoren

Wie kiest voor diesel heeft de keuze uit een tweeliter dieselmotor, met vermogens van 84 kW, 110 kW, 125 kW en 140 kW. Deze worden standaard voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak, een 9-traps automaat staat op de optielijst. De motoren zijn ruim voldoende afgesteld voor hun taak en al langer bekend in de combinatie met de Sprinter.



Mercedes-Benz Sprinter prijzen

De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter is er vanaf 39.850 euro als gesloten bestel met 84 kW-dieselmotor. De prijslijst van de eSprinter opent bij 55.290 euro voor de 56-kWh.