Bijtelling bedrijfsauto voorkomen? Zo doe je dat

Heb je als zzp’er een bedrijfsauto en gebruik je die bestelbus niet of nauwelijks privé? Dan wil je bijtelling voorkomen. De Belastingdienst stelt hiervoor één duidelijke eis: een sluitende rittenregistratie. Maar hoe voorkom je bijtelling van je bedrijfsauto zónder er een dagtaak aan te hebben?

Bijtelling bedrijfsauto: waarom rittenregistratie?

Zodra je met je bedrijfsauto meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, krijg je bijtelling. Dat kan flink in de papieren lopen. Wil je dit voorkomen, dan moet je kunnen aantonen dat je onder die 500 kilometer blijft. Een nauwkeurige rittenregistratie is dan cruciaal.

Wat moet erin staan?

Een correcte rittenregistratie voor de bijtelling van je bedrijfsauto bevat onder andere:

Datum van de rit

Begin- en eindstand van de kilometerstand

Vertrek- en aankomstadres

Doel van de rit (zakelijk of privé)

Tussenstops indien van toepassing

Uitleg wanneer je niet de meest optimale route rijdt

De Belastingdienst kan je administratie op elk moment opvragen en controleren. Dus zorg dat agenda en rittenregistratie overeenkomen. Op die manier voorkom je bijtelling voor je bedrijfsauto.

Manieren om je ritten bij te houden

Je hoeft niet meteen apparatuur te kopen om je ritten bij te houden. Hoewel automatische registratie veel tijd scheelt. Dit zijn grofweg de vier opties om de Belastingdienst tevreden te houden:

1. Handmatig in Excel of een schriftje

Klassiek, goedkoop, maar foutgevoelig. Je moet alles minitieus bijhouden. Dat kost niet alleen tijd: één slordigheidjes kan bij controle al voor problemen zorgen.

2. Bijtelling bedrijfsauto: rittenregistratie-apps

Er zijn diverse apps voor zzp’ers waarmee je je ritten automatisch registreert. Dit gaat via GPS of een zogenaamde 'black box'. Zo'n kastje is eenvoudig aan te sluiten en registreert elke rit. Bekende namen zijn onder andere Flitsmeister, RouteVision en TrackJack.

De apps bieden meestal exportfuncties om je ritten in een boekhoudprogramma te laden. Of om door te geven aan de Belastingdienst. Het zijn betaalde diensten, vanaf zo'n 5 tot 6 euro per maand.

3. Verklaring geen privégebruik

Wil je de bijtelling van je bedrijfsauto helemaal formeel regelen? Vraag dan een 'verklaring geen privégebruik auto' aan bij de Belastingdienst. Daarmee geef je aan dat je onder de 500 privékilometers blijft. Let op: de Belastingdienst controleert met behulp van (mobiele) verkeerscamera's. Staat jouw bestelbus op zondag op de meubelboulevard, zul je alsnog moeten aantonen dat je daar aan het werk was.

4. Zaag de passagiersstoel eruit

Is je bus echt alleen bedoeld voor het vervoer van goederen, dan vervalt de normale bijtellingsregeling. Er geldt dan wel een voorwaarde: er mag alleen een bestuurdersstoel aanwezig zijn. Om gesjoemel te voorkomen moet je de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel wegslijpen en/of dichtlassen. Zodat je er niet stiekem een uitneembare stoel van kunt maken. In dit geval vermenigvuldig je je privékilometers met de kilometerprijs en verreken je dit bedrag met de autokosten.

Vraag je boekhouder

Wat bij jouw bedrijfssituatie en budget past, kun je het beste overleggen met je boekhouder. Die kan de regels bovendien tot in detail uitleggen. Of je brengt een bezoekje aan de website van de Belastingdienst.