Belastingvoordelen voor elektrische bedrijfswagens in 2025: wat is er veranderd?

Nieuws

De belastingvoordelen voor elektrische busjes zijn verder teruggeschroefd. In 2024 kon je nog gebruikmaken van subsidie en twee bijzondere aftrekposten. Hier lees je wat er veranderd is en welke voertuigen wel in aanmerking komen voor belastingvoordelen.

Einde SEBA-subsidie voor elektrische bedrijfswagens

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is per 31 december 2024 stopgezet. Hierdoor kunnen ondernemers in 2025 geen beroep meer doen op deze financiële ondersteuning bij de aanschaf van elektrische bedrijfswagens.

Aanpassing MIA en Vamil: elektrische busjes uitgesloten

In 2025 zijn ook de belastingregelingen voor duurzame investeringen gewijzigd. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bieden nog steeds fiscale voordelen, maar gelden niet langer voor elektrische busjes.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Milieu-investeringsaftrek (MIA): met deze regeling kun je tot 45% van het investeringsbedrag aftrekken van de winst.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): hiermee mag je maximaal 75 procent van de investeringskosten afschrijven op een door jou gekozen moment.

De jaarlijkse milieulijst bepaalt welke voertuigen in aanmerking komen voor deze regelingen. Elektrische busjes zijn in 2025 van deze lijst verdwenen. Ga je echter voor een bus op waterstof, dan mag je wel bij de belastingdienst aankloppen. De keuze is dan nog redelijk beperkt, want alleen de Opel Vivaro Hydrogen (waterstof) is nu leverbaar. Daar komt binnenkort de Renault Master H2-tech (H2 is een omschrijving voor waterstof) bij.

Belastingvoordelen voor elektrische bakfietsen en cargobikes

Nieuw in 2025 is de toevoeging van elektrische bakfietsen en cargobikes aan de lijst van fiscaal ondersteunde voertuigen. Deze duurzame (stad)transportmiddelen worden extra gestimuleerd door de Belastingdienst. Vooral als ze zijn uitgerust met zonnepanelen.

Raadpleeg een specialist voor actuele informatie

De exacte voorwaarden en maximale aftrektarieven verschillen per voertuig en onderdelen daarvan. Voor een volledig overzicht kun je terecht bij je boekhouder of op de MIA/Vamil-pagina van de Belastingdienst. Op deze pagina kun je meteen je aanvraag regelen.