Subsidiepot elektrische bedrijfswagens raakt niet leeg door zwalkend regeringsbeleid

Het geld voor de Subsidie Elektrische Bedrijfsauto’s (SEBA) gaat hoogstwaarschijnlijk niet op. Volgens Branchevereniging RAI Vereniging is ‘politieke twijfel over zero-emissiezones’ de oorzaak. Wat gaat er straks met het overgebleven geld gebeuren?



1. Wat gebeurt er met SEBA-subsidiepot als-ie niet opraakt?



RAI Vereniging is er duidelijk over: als het geld al niet opgaat, dan mag dit niet verdwijnen in de algemene middelen om een begrotingstekort van de Rijksoverheid te vullen. De branchevereniging pleit ervoor om dit geld dan in te zetten voor nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen of een verdere groei van de laadinfrastructuur.

2. Gaan de zero-emissiezones (2025) door?

Dat het geld niet opgaat, heeft volgens de vereniging alles te maken met het zwalkende regeringsbeleid – oftewel de ‘politieke twijfel’ zoals RAI Vereniging het politiek netter uitdrukt – rond de invoering van zero-emissiezones op 1 januari 2025. Vooralsnog zeggen zo’n 14 gemeenten ermee door te gaan op 1 januari 2025, maar de regering Schoof wil hier alsnog een stukje voor steken. Of en wanneer dit gaat lukken, is nog niet bekend.

3. Hoeveel geld zit er nog in de SEBA-subsidiepot?

Deze onzekerheid weerhoudt volgens RAI Vereniging ondernemers ervan om over te stappen op elektrische bedrijfswagens. De subsidie van maximaal 5000 euro per aanvraag is blijkbaar op dit moment niet genoeg stimulans om over te stappen. Dat was de eerste helft van 2024 anders. De SEBA-pot werd begin dit jaar gevuld met 30 miljoen euro, eind juli was de pot leeg. In die periode bestond er immers nog geen twijfel over de komst.

Het succes was zelfs zo groot dat er nog een keer 30 miljoen euro in de pot werd gepompt. Daarvan is op dit moment nog 16,5 miljoen euro over, met minder dan twee maanden te gaan. Per 1 januari 2025 is de subsidie niet meer mogelijk.